Редкие кадры ⟩ В эстонской семье расцвела Царица ночи

Считается, что Царица ночи цветет только одну ночь в году. Да, к сожалению, цветы Царицы ночи недолговечны: наутро красивый цветок вянет, но это не значит, что на этом почти гладкоствольном ползучем кактусе не могут появиться новые роскошные благоухающие звезды.