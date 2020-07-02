Редкие кадры ⟩ В эстонской семье расцвела Царица ночи

Вечером 28 июня, в доме жителей Эстонии Энна и Эльве Курвитс расцвел кактус, который за роскошные цветы, распускающиеся на одну ночь, называют Царицей ночи, передал Kodustiil.
На растении появилось пять больших цветков. Кактус имеет и официальное название: Selenicereus Grandiflorus - Селеницереус крупноцветковый.
Считается, что Царица ночи цветет только одну ночь в году. Да, к сожалению, цветы Царицы ночи недолговечны: наутро красивый цветок вянет, но это не значит, что на этом почти гладкоствольном ползучем кактусе не могут появиться новые роскошные благоухающие звезды.