Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о ситуации в Эстонии

Коронавирус

Месяц без пациентов с коронавирусом: что происходит сейчас в Клинике Тартуского университета?

Мясокомбинаты в ЕС - источники распространения COVID-19. Кто виноват?

Число жертв коронавируса в мире превысило 515 000.

В США ухудшается ситуация с COVID-19: побит рекорд прироста новых случаев с начала пандемии - плюс 52 000 за сутки.

Гонка за вакциной от коронавируса. Кому и когда она достанется, если формулу найдут.

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В Ласнамяэ мальчик забил до смерти птенца чайки, а потом оторвал ему крылья.

Отчаявшиеся родители через суд начали восстановление признания инвалидности своих неизлечимо больных детей, которой их лишили чиновники. В прошлом году Департамент социального страхования лишил инвалидности или снизил степень ее тяжести у почти 5500 людей, в том числе более чем у тысячи детей.