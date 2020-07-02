Нужна ваша помощь: пропал 47-летний мужчина

Сегодня в 11:00 полиция получила сообщение об исчезновении Олексия, который ушел из своего дома в неизвестном направлении.

Полиция проверила всевозможные места, куда он мог направиться. К поискам привлекли дрон и полицейских собак. К сожалению, Олексия до сих пор не нашли. Его портрет передан полицейским патрулям.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение. Он мог быть одет в светло-синюю футболку, зеленые брюки и черные кеды.