Чт, 2.07.2020
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Нужна ваша помощь: пропал 47-летний мужчина

Олексий.

ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 47-летнего Олексия, который ушел из дома на улице Лембиту в Раквере.

Сегодня в 11:00 полиция получила сообщение об исчезновении Олексия, который ушел из своего дома в неизвестном направлении.

Полиция проверила всевозможные места, куда он мог направиться. К поискам привлекли дрон и полицейских собак. К сожалению, Олексия до сих пор не нашли. Его портрет передан полицейским патрулям.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение. Он мог быть одет в светло-синюю футболку, зеленые брюки и черные кеды.

Всех, кто увидит объявленного в розыск Олексия, просят звонить по номеру 112.

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