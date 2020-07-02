Пропавший в Раквере 47-летний мужчина нашелся

В четверг, 2 июля, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 47-летнего Олексия, который покинул свой дом на улице Лембиту в Раквере.
В 11.00 полиция получила сообщение об исчезновении Олексия, который ушел из своего дома в неизвестном направлении.
Полиция проверила все возможные места, куда он мог направиться. К поискам был привлечен дрон и полицейские собаки.
В пятницу утром пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что сегодня ночью около 1.30 Олексий вернулся домой. С ним все в порядке.