Прореха в э-государстве? Гражданин Эстонии не смог подать документы в университет из РФ

«Являюсь живущим за границей гражданином Эстонии и не могу подать документы в магистратуру Таллиннского университета. Так получилось, что всю жизнь я провел в России, а сейчас захотел перебраться в Эстонию и заодно поступить в магистратуру Таллиннского университета. До этого я учился в России, соответственно у эстонского государства нет никаких данных о моих дипломах, а это значит, что я никак не могу подать заявление через интернет. Я пытался связаться с приемной комиссией университета, однако мне сказали, что я должен привезти диплом лично к ним (в то время, когда граница между Россией и Эстонией закрыта). Добраться до Таллинна у меня возможности нет, потому что между странами сейчас нет никакого сообщения», - сетует читатель Rus.Postimees.

Как сообщила специалист по связям с общественностью Таллиннского университета Керту Кула, абитуриенты из Эстонии должны отправлять заявление о поступлении в университет через информационную систему SAIS. «Человек, о котором идет речь, обратился к нам с проблемой, объяснив, что по какой-то причине не имеет возможности подать заявление на поступление через SAIS. Мы сообщили ему о возможности самому прийти в здание университета и принести необходимые документы, или же отправить свое заявление и документы по почте», - объяснила Керту Кула.

«Упоминаемый абитуриент связался с Таллиннским университетом в понедельник, 29 июня, и сообщил, что у него возникли проблемы с подачей документов. Отправленное им по почте заявление не дошло до нас к нужному сроку, прием заявлений для граждан Эстонии закончился в полночь 1 июля, он просто не успел», - добавила специалист по связям с общественностью.

Керту Кула также отметила, что абитуриенту следовало заранее подумать о поступлении в университет, учитывая, что распространение коронавируса в России все еще велико и существуют значительные ограничения на поездки.

По словам руководителя учебного отдела Таллиннского университета Хелен Йоост, во время приема заявлений университет исходит из условий процедуры приема и его графика: «Все необходимые для поступления условия и даты были опубликованы на веб-сайте университета без изменений в течение более нескольких месяцев, поэтому все кандидаты могли ознакомиться с условиями подачи заявок заранее».

«Граждане Эстонии могут подать заявку на поступление через среду www.sais.ee. Сайт автоматически отображает предыдущие образовательные данные кандидата и другую информацию, необходимую для поступления. Вход в среду осуществляется с помощью идентификационной карты или мобильного идентификатора. Те, у кого нет соответствующих средств аутентификации или паролей, могут запросить их в офисах Департамента полиции и погранохраны. В порядке исключения университет разрешает лицам, которые не могут получить требуемый документ/пароли от Департамента полиции и погранохраны к сроку подачи заявок, принести необходимые документы в университет и подтвердить свою личность», - сказала руководитель учебного отдела.

«На основании вышесказанного мы опровергаем утверждение читателя о том, что университет требует подачи заявления исключительно в здании университета. Правдой является то, что если у кандидата нет действительного эстонского удостоверения личности и необходимых паролей, то его/ее присутствие и идентификация лица необходимы для подачи заявления», - обозначила позицию университета руководитель учебного отдела.

По данным Таллиннского университета, этим летом число подавших заявление на поступление в магистратуру составило 1688, - что значительно больше, чем в прошлом году (1564), - и не исключено, что их количество увеличится, поскольку срок подачи заявлений на поступление для абитуриентов из-за рубежа заканчивается только в августе.

Для того, чтобы иностранные студенты могли доказать наличие научной степени и прочих документов об образовании, необходимо пройти процесс академического признания. В Эстонии единственным центром академического признания является Enic Naric. Срок рассмотрения документов составляет 30 дней, потому позаботиться об их оформлении стоит заранее.