В Ласнамяэ мальчик забил до смерти птенца чайки, а потом оторвал ему крылья

Инцидент произошел возле дома по адресу Паэкааре, 32 в Ласнамяэ, на крыше которого, как предполагается, появился на свет ставший жертвой людской жестокости птенец.

По словам Вальнера, на записи с камеры наблюдения видно, как мальчик 10-12 лет подходит к птенцу. Спустя мгновение он начинает бить чайку ногами. «Он бьет ее, как будто это мяч», - описывает Вальнер тот ужас, который пришлось пережить бедному животному.

Мальчика заметила гулявшая с собакой Оксана, которая призвала его к порядку.

Оксана со своей собакой. ФОТО: Heiki Valner / Facebook

Она позвонила в службу спасения животных, попросив помощи пострадавшему птенцу. Через какое-то время ребенок вернулся и добил чайку.

Когда Вальнер прибыл на место событий, было уже поздно. Мальчик оторвал птенцу крылья.

«Забавы беззаботного детства? Некоторые дети рождены для тюрьмы. Проблема не обязательно в воспитании, дома этот садист может быть послушным ребенком», - отмечает Вальнер.

Surnuks piinatud kajakapoeg. ФОТО: Heiki Valner / Facebook