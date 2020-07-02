В Ласнамяэ мальчик забил до смерти птенца чайки, а потом оторвал ему крылья

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Защитник животных Хейки Вальнер рассказал на своей странице в Facebook, как подросток бил ногами птенца чайки, пока тот не умер, а потом оторвал ему крылья.
Инцидент произошел возле дома по адресу Паэкааре, 32 в Ласнамяэ, на крыше которого, как предполагается, появился на свет ставший жертвой людской жестокости птенец.
По словам Вальнера, на записи с камеры наблюдения видно, как мальчик 10-12 лет подходит к птенцу. Спустя мгновение он начинает бить чайку ногами. «Он бьет ее, как будто это мяч», - описывает Вальнер тот ужас, который пришлось пережить бедному животному.
Мальчика заметила гулявшая с собакой Оксана, которая призвала его к порядку.
Она позвонила в службу спасения животных, попросив помощи пострадавшему птенцу. Через какое-то время ребенок вернулся и добил чайку.
Когда Вальнер прибыл на место событий, было уже поздно. Мальчик оторвал птенцу крылья.
«Забавы беззаботного детства? Некоторые дети рождены для тюрьмы. Проблема не обязательно в воспитании, дома этот садист может быть послушным ребенком», - отмечает Вальнер.
«Дорогие жители Ласнамяэ и Паэкааре, 32! Займитесь этим делом сейчас и тогда вы спасете ни одну жизнь. Потом будет поздно! Слишком поздно!» - добавил он.