Полиция провела обыски в кабинетах чиновников и адвокатском бюро

Волостной старейшина Ивар Лиллеберг подтвердил, что его кабинет действительно обыскали. «Это правда. Подробнее комментировать не хочу», - сказал он. На вопрос, кроется ли причина обыска в развитии порта Кясму и последовавшем за этим судебном процессе, он ответил: «Это может отвечать действительности».

Находящийся в отпуске Аннес Наан на телефонный звонок не ответил.

«Во вторник, 30 июня, сотрудники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции для расследования возможных нарушений ограничений на деятельность с разрешения суда провели следственные мероприятия в волостной управе Хальяла и в одном находящемся в городе Раквере адвокатском бюро», - подтвердила советник по прессе Вируской окружной прокуратуры Мария Гоньяк.

По ее словам, к обыскам в бюро адвоката был привлечен представитель адвокатуры для гарантии того, что во время обыска не будет нанесен ущерб конфиденциальности отношений между адвокатом и его клиентами. Подозрение предъявлено одному человеку, который, согласно подозрению, мог нарушить ограничение на деятельность в производстве по детальной планировке порта Кясму.

Далее последует анализ возможных найденных доказательств. Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Аннели Пярт говорит, что предъявление подозрений не означает, что вопрос о виновности уже решен: «Сейчас у нас есть подозрение о совершении преступления и уголовное производство начато для того, чтобы выяснить, было ли совершено преступление».

На основании ранее опубликованной в СМИ информации, детальное планирование порта Кясму и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду начались в 2014 году тогда еще в волости Вихула. Детальная планировка порта изменила также общую планировку волости.

Для начала детальной планировки ходатайство подала MTÜ Käsmu Majaka Sadam, членами правления которой являются предприниматель Тармо Тамм и присяжный адвокат Кюллике Намм.

Нынешний чиновник волости Хальяла Аннес Наан во время начала разработки детальной планировки был старейшиной волости Вихула.

К 2017 году производство о детальной планировки дошло до публичного обсуждения стратегических отчетов влияния на окружающую среду. На обсуждении надзорного производства тогдашнего уездного старейшины находились члены правления MTÜ Käsmu Majaka Sadam Тамм и Намм, но отсутствовал волостной старейшина Наан, которого, на основании устного разрешения, представляла присяжный адвокат Намм.

На собрании был и нынешний волостной старейшина Ивар Лиллеберг, который в то время работал руководителем отдела строительства и окружающей среды волости Вихула.

В 2017 году волости Хальяла и Вихула объединились и в марте следующего хода волость Хальялала утвердила детальную планировку порта. Морской музей Кясму, MTÜ Käsmu Lahe Kalur и частное лицо Хейво Лаулик пожаловались на это решение в Тартуский административный суд.

На данный момент административный суд аннулировал решение волостного собрания Хальяла о детальной планировке. Судья Карин Йыкс написала в решении, что Кюллике Намм не должна была в административном производстве действовать от лица ответчика (то есть от волостной управы). Волость Хальяла подала апелляцию.

Присяжный адвокат Кюллике Намм не пожелала дать комментарий Virumaa Teataja.