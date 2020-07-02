Чт, 2.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Странный участок земли по высокой цене вызывает массу вопросов

Странный участок земли по высокой цене вызывает массу вопросов

Veider maalapp Austraalias.

ФОТО: realestate.com.au

В Австралии продается земельный участок, где невозможно что-либо построить даже при самом большом желании, передает Kodustiil.

Земельный участок имеет ширину всего 2,69 метра, зато длина у него - целых 50,3 метра.

Странный земельный участок в Австралии.

ФОТО: realestate.com.au

По словам Марка Киллиана, маклера, который является посредником в сделке, в данном месте денег стоит все, что можно хоть как-то оценить. По его мнению, ограниченный деревянным забором, может быть использован как складское помещение, пишет realestate.com.au.

При этом цена странного участка немаленькая: за него просят 69 000 австралийских долларов, или 42 414 евро. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ