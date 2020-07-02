Странный участок земли по высокой цене вызывает массу вопросов

Земельный участок имеет ширину всего 2,69 метра, зато длина у него - целых 50,3 метра.

По словам Марка Киллиана, маклера, который является посредником в сделке, в данном месте денег стоит все, что можно хоть как-то оценить. По его мнению, ограниченный деревянным забором, может быть использован как складское помещение, пишет realestate.com.au.