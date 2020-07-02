Фото ⟩ Полсотни офисных работников отправились собирать эстонскую клубнику

Офисные работники поставили перед собой цель собрать тонну клубники за один день, тем самым оказав помощь своему партнеру.

«Хуторяне, которые занимаются выращиванием клубники и всех остальных ягод, являются частью цепочки производства продуктов питания, и мы считаем необходимым помочь им, потому что мы работаем в одном секторе, - сказал председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине. - Мы делаем это не для собственной выгоды, просто нам грустно видеть, как эстонская клубника гниет в поле. Мы выбрали хутор Марьямаа, поскольку два наших производственных филиала расположены в Южной Эстонии, и большая часть нашего молока поступает оттуда. В Марьямаа, расположенном неподалеку, изготавливают клубничное варенье, которое мы добавляем в творожный крем».

«Мы очень обеспокоены, и об этом сегодня уже должна знать вся Эстония, - сказала дочь хозяев хутор Марьямаа Эльке Лиллеметс. - Я искренне благодарна работникам Tere и Farm за их внезапную помощь – это не решит проблему, но немного облегчит ситуацию. У сборщиков впереди длинный рабочий день, и я уверена, что на самом деле они не представляют, что их ждет. В клубничное варенье идет клубника без зародышевых листков, поэтому и собирать ее нужно тоже в таком виде – это только замедляет процесс сбора урожая для начинающих. Сегодня мы можем порадоваться тому, что поля полны рабочих, но одного дня явно недостаточно для сбора всей клубники».