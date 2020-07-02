Фото ⟩ Полсотни офисных работников отправились собирать эстонскую клубнику

Сегодня около 50 офисных работников предприятий Tere и Farmi вышли на поля хутора Марьямаа, чтобы собрать клубнику, которая в дальнейшем будет использоваться в молочной продукции.
Офисные работники поставили перед собой цель собрать тонну клубники за один день, тем самым оказав помощь своему партнеру.
«Хуторяне, которые занимаются выращиванием клубники и всех остальных ягод, являются частью цепочки производства продуктов питания, и мы считаем необходимым помочь им, потому что мы работаем в одном секторе, - сказал председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине. - Мы делаем это не для собственной выгоды, просто нам грустно видеть, как эстонская клубника гниет в поле. Мы выбрали хутор Марьямаа, поскольку два наших производственных филиала расположены в Южной Эстонии, и большая часть нашего молока поступает оттуда. В Марьямаа, расположенном неподалеку, изготавливают клубничное варенье, которое мы добавляем в творожный крем».
«Мы очень обеспокоены, и об этом сегодня уже должна знать вся Эстония, - сказала дочь хозяев хутор Марьямаа Эльке Лиллеметс. - Я искренне благодарна работникам Tere и Farm за их внезапную помощь – это не решит проблему, но немного облегчит ситуацию. У сборщиков впереди длинный рабочий день, и я уверена, что на самом деле они не представляют, что их ждет. В клубничное варенье идет клубника без зародышевых листков, поэтому и собирать ее нужно тоже в таком виде – это только замедляет процесс сбора урожая для начинающих. Сегодня мы можем порадоваться тому, что поля полны рабочих, но одного дня явно недостаточно для сбора всей клубники».
«Мы приняли решение помочь производителям клубники еще в мае, когда стало ясно, что из-за нехватки рабочей силы на полях могут пропасть несколько тонн клубники – это сложно представить, - сказала менеджер по маркетингу Tere AS Катрин Тамм. - Нехватка рабочей силы в Эстонии на сегодняшний день является гораздо более серьезной проблемой, чем просто отсутствие сборщиков ягод, и это создает трудности для пищевой промышленности в целом. Мы предпочитаем использовать отечественные ягоды в наших продуктах, но для нас также очень важна цена, которая позволит сохранить конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках».