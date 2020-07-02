В Нарве открылась международная художественная выставка «Наш Кренгольм»

C 1 июля по 1 октября в Нарвской Александровской церкви (ул. Кирику, 9) открыта для посетителей международная выставка художественных произведений «Наш Кренгольм», передает RusERR.
Нарвская лютеранская Александровская церковь открыта для посетителей со среды по воскресенье с 11 до 14 часов.
Официальное открытие выставки состоится в понедельник, 5 июля, в 13:30 (после богослужения на русском языке).
Выставка организована в память о том, что Нарвская лютеранская Александровская церковь тесно связана с историей Кренгольма и была построена при финансировании Кнопа, наряду с церквями других конфессий, школами, больничным комплексом и другими зданиями.
Строительство церкви, вмещающей 5000 человек, для рабочих Кренгольма и членов лютеранской общины, было завершено в 1884 году, архитектор - Отто Гиппиус.