На шоссе Таллинн-Нарва лось протаранил автомобиль

В 14.30 на 108-м километре шоссе Таллинн-Нарва по направлению из Сями в сторону Сымеру произошло ДТП. В бок автомобиля Toyota Land Cruiser врезался выбежавший на дорогу лось.

Сидевший за рулем Toyota мужчина получил легкие травмы. Лось был жив, но поскольку вся задняя часть его туловища была парализована, на место вызвали охотника Марко Вахесалу. «Поскольку лось был парализован, пришлось сделать эвтаназию».