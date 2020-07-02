Водитель сбил пожилую женщину и бросил ее на дороге

В 13.52 в Раквере на улице Тулевику переходившая дорогу по пешеходному переходу пожилая женщина была сбита автомобилем, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в Ракверескую больницу.

По словам аварийного полицейского Майдо Микотина, потерпевшая была в сознании, но для основательной проверки состояния здоровья ее все-таки доставили в больницу. «Совершивший ДТП автомобиль с большой долей вероятности был светло-бежевым седаном старого типа. Возможно, что Honda Accord», - сказал Микотин и добавил, что на автомобиле, видимо, повреждена передняя фара.