На пляже озера Харку вновь вывешен зеленый флаг

Старейшины Хааберсти Андре Ханимяги призвал отдыхающих не приносить на пляж и не брать в воду стеклянную тару. «Наша общая задача позаботиться о том, чтобы мусор был выброшен в мусорный контейнер, а не на пляж или в озеро. Призываю всех жителей позаботиться о себе и об окружающих, и не приходить на пляж со стеклянной тарой или с чем-либо, что может подвергнуть других опасности», - подчеркнул старейшина.

«К счастью, история с осколками на пляже озера Харку была единичным случаем. Надеемся, что больше не будет вандализма и отпуск пройдет безопасно. Когда нас вновь порадует пляжная погода, можно будет смело пойти на пляж озера Харку и насладиться купанием в самой теплой воде в городе», - продолжил он и добавил, что по данным департамента здоровья как на пляже озера Харку, так и на пляже Какумяэ пробы воды хорошие, воду берут на анализ несколько раз в месяц.