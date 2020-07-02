Эксперты: вода на пляже Штромка пригодна для купания

Согласно отчету Департамента здоровья, качество воды на таллиннском пляже Штромка отвечает всем предъявляемым требованиям. Высокую оценку качества также получили пробы воды с пляжа Пикакари.

“Я очень рад, что очередные пробы воды снова показали хорошие результаты. Сейчас лето, период отпусков, поэтому пыхья-таллиннцам и всем любителям пляжного отдыха на Штромке будет приятно узнать, что купаться можно”, - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

Результаты анализа проб воды с пляжа Штромка Департамент здоровья публикует в регистре с открытым доступом vtiav.sm.ee.

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержанию в воде энтерококков и кишечной палочки. С 2016 года результаты проб воды со Штромки превышали четыре раза. В 2019 году, а также весной и летом этого года показатели были в норме.

Для общей классифицирования воды на пляжах составляется база, которая состоит как минимум из 16 проб воды (содержание в воде разных бактерий, в том числе кишечных энтерококков и кишечной палочки - бактерии E coli). Пробы брались в течение последних четырех лет; и поскольку в 2017 году качество воды на Штромке по ряду показателей некоторых проб было неудовлетворительным, то отсюда последует общая оценка.