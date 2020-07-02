Крупнейшая автобусная фирма Европы Flixbus с опозданием, но выйдет на эстонский рынок

Немецкая автобусная компания Flixbus намерена объявить о начале деятельности в Эстонии, Латвии и Литве. Изначально выход на балтийский рынок был запланирован на первую половину 2020 года, однако из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, планы были отложены.
О подробностях выхода на рынок стран Балтии представители FlixBus сообщат на пресс-конференции 8 июля в 12:00. В мероприятии примет участие исполнительный директор FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаил Леман.
Он сообщит о первых маршрутах FlixBus, бизнес-модели предприятия и планах дальнейшего развития.
Бренд "FlixBus" принадлежит немецкой компании "FlixMobility GmbH". Перевозчик предлагает 2500 пунктов назначения в 29 странах Европы.
В феврале этого года Министерство экономики и коммуникаций одобрило ходатайство Flixbus Polska об открытии автобусных маршрутов по маршрутам Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн.
Компания Flixbus Estonia была зарегистрирована в Эстонии в конце прошлого года. Она принадлежит немецкой компании Flixbus, которая была основана в 2013 году. Компания работает на международном рынке с 2015 года. Flixbus путешествует по более чем 2500 направлениям в 30 странах.