Крупнейшая автобусная фирма Европы Flixbus с опозданием, но выйдет на эстонский рынок

О подробностях выхода на рынок стран Балтии представители FlixBus сообщат на пресс-конференции 8 июля в 12:00. В мероприятии примет участие исполнительный директор FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаил Леман.

Он сообщит о первых маршрутах FlixBus, бизнес-модели предприятия и планах дальнейшего развития.

Бренд "FlixBus" принадлежит немецкой компании "FlixMobility GmbH". Перевозчик предлагает 2500 пунктов назначения в 29 странах Европы.

В феврале этого года Министерство экономики и коммуникаций одобрило ходатайство Flixbus Polska об открытии автобусных маршрутов по маршрутам Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн.