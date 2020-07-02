На пляже едва не утонули два подростка: одного в тяжелом состоянии увезли в больницу

Сегодня, 2 июля, примерно в два часа дня в Эльва двое подростков, игравших в озере Вереви, незаметно для себя оказались в глубокой части водоема. Ни один из них не умел плавать. На помощь им примчались как спасатели на воде, так и посетители пляжа.

Неподалеку от вышки для прыжков в воду, где оказались подростки, глубина достигает трех-четырех метров. Сначала посетители увидели, что один подросток оказался в опасности, и позвали спасателей на воде, а после заметили и исчезновение другого мальчика.

Сотрудник береговой охраны G4S помчался на помощь и спас одного подростка, который, оказавшись в глубокой воде, запаниковал. На пляже его осмотрели, в первой помощи он не нуждался. Спасать второго купальщика поспешили как спасатель на воде, так и посетители пляжа. Шестнадцатилетний отдыхающий Отто нашел и поднял на поверхность воды подростка, который ушел ко дну на глубине примерно в четыре метра и потерял сознание. Вместе с сотрудником береговой охраны Отто доставил пострадавшего к мосту неподалеку от вышки, где спасатели на воде приступили к реанимированию. Скорая помощь доставила подростка в больницу, его состояние критическое.

Спасатели на воде G4S благодарят внимательных и готовых прийти на помощь посетителей пляжа, которые сообщили о произошедшем и сами помогли пострадавшим. «От всего сердца благодарю 16-летнего Отто, который нырнул в воду, в условиях плохой видимости нашел пострадавшего и поднял его на поверхность. Он действовал быстро и очень отважно», – сказал глава береговой охраны южного региона G4S Арго Рааг.