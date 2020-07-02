Чт, 2.07.2020
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Пропавших маленьких детей нашли гуляющими вдоль дороги

В Кыпу пропавших детей нашли живыми и здоровыми.

ФОТО: Marko Saarm

Спасатели Вильянди сегодня, 2 июля, в 15.50 получили вызов в поселок Кыпу, откуда пришло сообщение, что в местном водоеме могли утонуть маленькие дети, пишет Sakala.

Согласно поступившей спасателям информации, дети пропали и по их следам было основание полагать, что малыши могли пойти сами в запрудному озеру Кыпу. Но возле озера детей не было видно и у искавших их матери возник страх, что случилось самое страшное.

Но около 16 часов пришла радостная новость. Дети гуляли по обочине дороги, где их живыми и здоровыми нашли.

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