В Польше автобус столкнулся с двумя грузовиками, пострадали 32 человека

Польское издание Dziennik Polski со ссылкой на пресс-секретаря городского управления полиции в Ченстохове Марта Качиньску пишет, что согласно предварительным данным, шина взорвалась у автоцистерны, которая перевозила сыпучий материал неизвестного типа. "Это транспортное средство врезалось в автобус, а затем в грузовик, перевозившим легковоспламеняющиеся вещества. В обоих грузовиках произошел пожар", - сказала Марта Качиньска.

В автобусе на работу ехали граждане Украины, сообщает Dziennik Polski. По словам Качиньской, всего в ДТП пострадал 31 человек. Троих наиболее тяжело раненых эвакуировали вертолеты службы воздушной скорой помощи, еще семеро были доставлены в больницы в Ченстохове и Радомском. Еще 18 человек были первоначально помещены в школу в Крушине, где с ними работали психологи, но затем было решено направить их в больницу на обследование, пишет польское издание. Оно приводит также данные Министерства здравоохранения о том, что всего в ДТП получили травмы и раны 32 человека

Сейчас полиция осматривает место происшествия и транспорт, который в нем участвовал.

"10 человек были госпитализированы, в том числе водитель автобуса, который получил серьезные ранения, все пострадавшие получили помощь", - сказано в сообщении.