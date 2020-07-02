Greenpeace призывает правительство России остановить новую пожарную катастрофу

"Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается стремительно. Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек - температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками - в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет", - сказано в сообщении Greenpeace.

В нем приведены данные информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, из которых следует, что площадь уже действующих в России лесных пожаров на утро 2 июля 2020 года подобралась к 3 млн гектаров. Больше всего пожаров сейчас в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края и в Красноярском крае. При этом всего с начала года огнем были пройдены более 8 млн гектаров.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", сейчас огнем охвачены 2 млн гектаров леса. Активное тушение пожаров ведется на площади 182 663 га, а на территории 1 813 141 га горящего леса такая деятельность не ведется.

В Сибири и на Дальнем Востоке 2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий, говорят экологи. Даже в заполярных районах жара доходит до +38 градусов. Засушливая жаркая погода создает ситуацию, при которой растительность может вспыхнуть от одной спички. Прогнозы метеорологов не обещают скорого изменения обстановки.

Экологи напоминают, что почти 90% активных пожаров происходит в так называемых зонах контроля, где местные власти вправе не тушить огонь, если считают это экономически нецелесообразным. В Greenpeace полагают, что власти не извлекли уроков из событий 2019 года, когда огнем было охвачено 14,8 млн гектаров.

Если это повторится, то серьезным образом возрастут риски для жителей городов и поселков, где объекты здравоохранения и так испытывают высокую нагрузку из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Такая ситуация опасна и на фоне полномасштабного климатического кризиса: в атмосферу попадут сотни мегатонн углекислого газа, а запасающие углерод лесные экосистемы будут уничтожены или сильно ослабеют.

В обращении, под которым российское отделение Greenpeace начало сбор подписей, содержится требование предусмотреть участие федеральных властей в принятии решений о целесообразности тушения пожаров. Там же сказано о необходимости минимум втрое увеличить объемы финансирования лесного хозяйства в регионах.

"Только так мы сможем предупреждать и тушить пожары вовремя, пока они еще не разрослись до пожарных катастроф. Экономия на охране лесов приводит к огромным пожарам и задымлению в городах и обходится нам и планете гораздо дороже", - говорится в заявлении.

В июне стало известно, что Минприроды РФ подготовило проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, которые фактически упраздняют так называемые зоны контроля. В мае глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявлял, что ведомство сократило с 2019 года площадь зон контроля на 88 млн гектаров, сейчас их площадь составляет 532 млн гектаров. При этом общая площадь земель лесного фонда в России составляет 1,1 млрд гектаров.

По мнению координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константина Кобякова, власти не готовы к пессимистическому сценарию распространения лесных пожаров. "Пожары невозможно тушить теми средствами и силами, которые сейчас у нас есть в наличии", - говорил он в интервью "Московскому комсомольцу".

Государство в рамках нацпроекта "Экология" выделило немалые деньги на обновление парка противопожарной техники. "Но какого-то радикального изменения, которое помогло бы изменить ситуацию, пока не видно. Это, скорее. некоторое поддержание, чтобы хуже не стало. В рамках инфляции увеличивается финансирование на тушение пожаров, плюс выделяются дополнительные финансы на технику, чтобы она вся одновременно не сломалась. Но это меры, которые только позволяют не сделать ситуацию хуже, их недостаточно, чтобы ее улучшить", - добавил Константин Кобяков.