Пт, 3.07.2020
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ФОТО ⟩ В Валгамаа на одну зарплату можно купить двухкомнатную квартиру

Kahetoaline korter Taheva külas.

ФОТО: osta.ee

Выставлена на торги двухкомнатная квартира, находящаяся в деревне Тахева Валгаского уезда, передает портал Kodustiil

Квартира, которую продают на интернет-аукционе osta.ee, расположена на втором этаже двухэтажного дома. В восьмиквартирном доме заменена крыша и отремонтирован подъезд.  

Двухкомнатная квартира в деревне Тахева.

ФОТО: osta.ee

Квартира площадью 40,2 квадратных метров состоит из прихожей, кухни и двух комнат. Квартира продается со всем имеющимся в ней имуществом. Все расходы по оформлению сделки и регистрации права собственности несет покупатель. 

С предложением можно ознакомиться на osta.ee

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