ФОТО ⟩ В Валгамаа на одну зарплату можно купить двухкомнатную квартиру

Квартира, которую продают на интернет-аукционе osta.ee, расположена на втором этаже двухэтажного дома. В восьмиквартирном доме заменена крыша и отремонтирован подъезд.

Квартира площадью 40,2 квадратных метров состоит из прихожей, кухни и двух комнат. Квартира продается со всем имеющимся в ней имуществом. Все расходы по оформлению сделки и регистрации права собственности несет покупатель.