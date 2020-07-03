Глава общины: неужели азербайджанцам уготована роль темнокожих?

В Эстонии проживает более ста национальностей, и сила нашего государства — в единстве. Зачем нас сейчас разделять?

Зачем указывать на то, что азербайджанцы — преступники от рождения, а вот, якобы, армяне, чеченцы, евреи и русские успешно интегрировались в эстонское общество?

— В чем причина неожиданного обострения противостояния?

— Какие-то силы явно хотят отвлечь внимание от других проблем и трагедий, например, от лихулаского стрелка. Разжигание розни может быть инициировано и внутренними, и внешними силами.

Не надо по одной трагедии судить всю нацию. Пусть правонарушениями занимаются полиция и суд.

— Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Как вы это прокомментируете?

— Я допускаю такую возможность. Отмечу, что вину того, кто спровоцировал ДТП, установит суд.

Община встречалась с родственниками погибших и пострадавших. Мы выразили соболезнование и предложили им помощь, в том числе по организации похорон и реабилитации пострадавших.

У погибшей на остановке женщины остался супруг-инвалид, у погибшего водителя был малолетний ребенок. Сейчас это преподносится так, что община подкупает пострадавших или мешает следствию.

— Вы исключаете попытки «замять» дело?

— Это исключено.

— Накануне вы встречались со старейшинами общины и с адвокатом. Какие шаги вы намерены предпринять в дальнейшем?

— Мы взвешиваем возможность обратиться к адвокату и в полицию, чтобы остановить провокаторов, разжигающих рознь, в том числе в комментариях.

— Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?

— Считаю Эстонию образцом толерантности в сравнении даже с развитыми Западными странами. Мы уверены в своем государстве.

Происходящее с нами сейчас — это искусственно раздутая акция, очень профессионально управляемая. Достаточно одной искры, чтобы возгорелось пламя. Я не исключаю повторения 2007 года.

— Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?

— Очень нехорошие. Мы граждане этой страны. Наши дети, родившиеся в Эстонии, не заслуживают такого отношения.

Как сообщили недавно СМИ, в Эстонии проживает 1280 азербайджанцев. Комментаторы нас упрекнули в том, что большинство азербайджанцев якобы купили себе гражданство в начале 90-х. Они, наверное, не в курсе, что азербайджанцы были одними из первых, кто с конца 80-х последовательно поддерживал независимость Эстонии, и впоследствии по «зеленой карточке» многие из них получили эстонское гражданство.

Ходят слухи, что азербайджанцы связаны с мафией, наркотрафиком и т.д. А, между тем, мало кто знает, что первый эстонский флаг в Нарве поднял в 1988 году именно азербайджанец. Азербайджанцы участвовали в том, чтобы помешать Интердвижению захватить парламент. Мы также участвовали в защите телебашни. В 2007 году мы одними из первых вышли с инициативой примирения двух общин. И таких моментов очень много.

Не хотел бы, что сейчас в нашей стране снова начали делить всех по национальному признаку. А такие попытки предпринимаются: украинцев обвиняют в том, что они отбирают у местных рабочие места, азербайджанцев называют мафией. В нашем маленьком государстве такое недопустимо!

— Как сейчас разумнее всего действовать?

— Журналистам пора перестать разжигать страсти и публиковать непроверенные факты. Хотелось бы также, чтобы полиция, в которую мы обратимся, возможно, уже сегодня, выявила бы всех лиц, разжигающих рознь. Мы ждем, что эстонское общество осудит разжигание розни на национальной почве.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: ненависть на национальной почве после аварии на Лаагна-теэ – откуда это взялось? Одежда ведущей: Diana Arno ФОТО: ERIK PROZES/

Какие шаги намерена предпринять община?

Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?

Возымеет ли действие обращение азербайджанцев к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности?

Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?

Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Так ли это?

Разделяют ли другие национальные общества озабоченность азербайджанцев происходящим?