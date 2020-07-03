Глава общины: неужели азербайджанцам уготована роль темнокожих?
- Нельзя делить граждан по национальному признаку, их нужно защищать
- Обострение межнационального противостояния — спланированный акт
- Просим государственные органы и СМИ остановить нагнетание ненависти
Азербайджанская община встревожена попытками некоторых СМИ связать трагедию на Лаагна-теэ с национальностью предполагаемого виновника аварии. Насколько подобное характерно для нашего общества?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.
Выдежки из беседы:
— В чем вы усмотрели разжигание межнациональной розни? В какой момент вы поняли, что нужно бить тревогу?
— К сожалению, в течение последних двух недель скандал вокруг аварии перешел в совсем другую плоскость, когда трагедию стали увязывать с национальным признаком. На нас вылилось очень много негативных комментариев и угроз, стали раздаваться призывы к противостоянию с азербайджанцами, разгрому принадлежащих нам объектов недвижимости, увольнению азербайджанцев с работы.
В течение последней недели в Таллинне подожгли террасу одного из наших ресторанов, предприняты две попытки разгромить киоски уличной торговли.
Кроме того, на работе оскорбили врача-азербайджанца, одна из уважаемых гимназий недавно отказалась принять документы азербайджанской девушки.
Случайны ли эти совпадения? Не верю в такие случайности. Уверен, что за всем этим стоят заинтересованные лица, которые хотят обострения межнационального противостояния.
Мы попросили членов нашей общины не поддаваться на провокации!
В демократическом государстве есть демократические институты, существует возможность защищать своих граждан, поэтому мы обратились к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и в СМИ с просьбой не разжигать межнациональную рознь. СМИ не вправе делить преступников или нарушителей по национальности. Разве это мыслимо утверждать, что 1280 азербайджанцев — преступники от рождения? Мы чувствуем, что нам грозит опасность.
— Возымеет ли действие ваше обращение к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и в СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности? На какую реакцию вы рассчитываете?
— Мы ждем от них четкой реакции, чтобы граждан защищали, не делили по национальному признаку. Благодарим Еврейскую и литовскую общины, Институт по правам человека за моральную поддержку нашей общины.
— При этом есть информация, что представители азербайджанской общины угрожали редакции Delfi. Как вы к этому относитесь?
— Осуждаю! Это в корне неправильно. Я вовсе не уверен, что угрозы поступили именно от азербайджанцев. Если подобное все же имело место, это просто недопустимо!
Мы просим государственные органы и СМИ остановить нагнетание ненависти. С каждой стороны найдутся неадекватные люди, которые могут спровоцировать противостояние.
— То есть, вы не исключаете, что негативное отношение к азербайджанцам может быть спровоцировано поведением отдельных представителей общины?
— Не исключаю. В этом даже кто-то может быть заинтересован, например — внешние силы.
Достаточно посмотреть на происходящее в Америке, на противостояние афроамериканцев и белых. Может быть, и нашу общину хотят превратить в предмет противостояния? Неужели азербайджанцам уготовлена роль темнокожих?
Мы ждем защиты не от Азербайджанского, а от Эстонского государства! Азербайджанцы живут в Эстонии с исторических времен, среди них было много достойных граждан, которые представляли и государственные органы, и местные самоуправления. Среди азербайджанцев есть известные врачи, учителя, спортсмены и другие достойные граждане.
В Эстонии проживает более ста национальностей, и сила нашего государства — в единстве. Зачем нас сейчас разделять?
Зачем указывать на то, что азербайджанцы — преступники от рождения, а вот, якобы, армяне, чеченцы, евреи и русские успешно интегрировались в эстонское общество?
— В чем причина неожиданного обострения противостояния?
— Какие-то силы явно хотят отвлечь внимание от других проблем и трагедий, например, от лихулаского стрелка. Разжигание розни может быть инициировано и внутренними, и внешними силами.
Не надо по одной трагедии судить всю нацию. Пусть правонарушениями занимаются полиция и суд.
— Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Как вы это прокомментируете?
— Я допускаю такую возможность. Отмечу, что вину того, кто спровоцировал ДТП, установит суд.
Община встречалась с родственниками погибших и пострадавших. Мы выразили соболезнование и предложили им помощь, в том числе по организации похорон и реабилитации пострадавших.
У погибшей на остановке женщины остался супруг-инвалид, у погибшего водителя был малолетний ребенок. Сейчас это преподносится так, что община подкупает пострадавших или мешает следствию.
— Вы исключаете попытки «замять» дело?
— Это исключено.
— Накануне вы встречались со старейшинами общины и с адвокатом. Какие шаги вы намерены предпринять в дальнейшем?
— Мы взвешиваем возможность обратиться к адвокату и в полицию, чтобы остановить провокаторов, разжигающих рознь, в том числе в комментариях.
— Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?
— Считаю Эстонию образцом толерантности в сравнении даже с развитыми Западными странами. Мы уверены в своем государстве.
Происходящее с нами сейчас — это искусственно раздутая акция, очень профессионально управляемая. Достаточно одной искры, чтобы возгорелось пламя. Я не исключаю повторения 2007 года.
— Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?
— Очень нехорошие. Мы граждане этой страны. Наши дети, родившиеся в Эстонии, не заслуживают такого отношения.
Как сообщили недавно СМИ, в Эстонии проживает 1280 азербайджанцев. Комментаторы нас упрекнули в том, что большинство азербайджанцев якобы купили себе гражданство в начале 90-х. Они, наверное, не в курсе, что азербайджанцы были одними из первых, кто с конца 80-х последовательно поддерживал независимость Эстонии, и впоследствии по «зеленой карточке» многие из них получили эстонское гражданство.
Ходят слухи, что азербайджанцы связаны с мафией, наркотрафиком и т.д. А, между тем, мало кто знает, что первый эстонский флаг в Нарве поднял в 1988 году именно азербайджанец. Азербайджанцы участвовали в том, чтобы помешать Интердвижению захватить парламент. Мы также участвовали в защите телебашни. В 2007 году мы одними из первых вышли с инициативой примирения двух общин. И таких моментов очень много.
Не хотел бы, что сейчас в нашей стране снова начали делить всех по национальному признаку. А такие попытки предпринимаются: украинцев обвиняют в том, что они отбирают у местных рабочие места, азербайджанцев называют мафией. В нашем маленьком государстве такое недопустимо!
— Как сейчас разумнее всего действовать?
— Журналистам пора перестать разжигать страсти и публиковать непроверенные факты. Хотелось бы также, чтобы полиция, в которую мы обратимся, возможно, уже сегодня, выявила бы всех лиц, разжигающих рознь. Мы ждем, что эстонское общество осудит разжигание розни на национальной почве.
Смотрите интервью в повторе!
- Какие шаги намерена предпринять община?
- Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?
- Возымеет ли действие обращение азербайджанцев к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности?
- Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?
- Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Так ли это?
- Разделяют ли другие национальные общества озабоченность азербайджанцев происходящим?
Одежда ведущей: Diana Arno