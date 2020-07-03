Пт, 3.07.2020
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  • Глава общины: неужели азербайджанцам уготована роль темнокожих?
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Глава общины: неужели азербайджанцам уготована роль темнокожих?
Наши рестораны и киоски подвергаются атакам

  • Нельзя делить граждан по национальному признаку, их нужно защищать
  • Обострение межнационального противостояния — спланированный акт
  • Просим государственные органы и СМИ остановить нагнетание ненависти

Азербайджанская община встревожена попытками некоторых СМИ связать трагедию на Лаагна-теэ с национальностью предполагаемого виновника аварии. Насколько подобное характерно для нашего общества?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

Выдежки из беседы:

— В чем вы усмотрели разжигание межнациональной розни? В какой момент вы поняли, что нужно бить тревогу?

— К сожалению, в течение последних двух недель скандал вокруг аварии перешел в совсем другую плоскость, когда трагедию стали увязывать с национальным признаком. На нас вылилось очень много негативных комментариев и угроз, стали раздаваться призывы к противостоянию с азербайджанцами, разгрому принадлежащих нам объектов недвижимости, увольнению азербайджанцев с работы.

В течение последней недели в Таллинне подожгли террасу одного из наших ресторанов, предприняты две попытки разгромить киоски уличной торговли.

Кроме того, на работе оскорбили врача-азербайджанца, одна из уважаемых гимназий недавно отказалась принять документы азербайджанской девушки.

Случайны ли эти совпадения? Не верю в такие случайности. Уверен, что за всем этим стоят заинтересованные лица, которые хотят обострения межнационального противостояния.

Мы попросили членов нашей общины не поддаваться на провокации!

В демократическом государстве есть демократические институты, существует возможность защищать своих граждан, поэтому мы обратились к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и в СМИ с просьбой не разжигать межнациональную рознь. СМИ не вправе делить преступников или нарушителей по национальности. Разве это мыслимо утверждать, что 1280 азербайджанцев — преступники от рождения? Мы чувствуем, что нам грозит опасность.

— Возымеет ли действие ваше обращение к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и в СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности? На какую реакцию вы рассчитываете?

— Мы ждем от них четкой реакции, чтобы граждан защищали, не делили по национальному признаку. Благодарим Еврейскую и литовскую общины, Институт по правам человека за моральную поддержку нашей общины.

— При этом есть информация, что представители азербайджанской общины угрожали редакции Delfi. Как вы к этому относитесь?

— Осуждаю! Это в корне неправильно. Я вовсе не уверен, что угрозы поступили именно от азербайджанцев. Если подобное все же имело место, это просто недопустимо!

Мы просим государственные органы и СМИ остановить нагнетание ненависти. С каждой стороны найдутся неадекватные люди, которые могут спровоцировать противостояние.

— То есть, вы не исключаете, что негативное отношение к азербайджанцам может быть спровоцировано поведением отдельных представителей общины?

— Не исключаю. В этом даже кто-то может быть заинтересован, например — внешние силы.

Достаточно посмотреть на происходящее в Америке, на противостояние афроамериканцев и белых. Может быть, и нашу общину хотят превратить в предмет противостояния? Неужели азербайджанцам уготовлена роль темнокожих?

Мы ждем защиты не от Азербайджанского, а от Эстонского государства! Азербайджанцы живут в Эстонии с исторических времен, среди них было много достойных граждан, которые представляли и государственные органы, и местные самоуправления. Среди азербайджанцев есть известные врачи, учителя, спортсмены и другие достойные граждане.

В Эстонии проживает более ста национальностей, и сила нашего государства — в единстве. Зачем нас сейчас разделять?

Зачем указывать на то, что азербайджанцы — преступники от рождения, а вот, якобы, армяне, чеченцы, евреи и русские успешно интегрировались в эстонское общество?

— В чем причина неожиданного обострения противостояния?

— Какие-то силы явно хотят отвлечь внимание от других проблем и трагедий, например, от лихулаского стрелка. Разжигание розни может быть инициировано и внутренними, и внешними силами.

Не надо по одной трагедии судить всю нацию. Пусть правонарушениями занимаются полиция и суд.

— Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Как вы это прокомментируете?

— Я допускаю такую возможность. Отмечу, что вину того, кто спровоцировал ДТП, установит суд.

Община встречалась с родственниками погибших и пострадавших. Мы выразили соболезнование и предложили им помощь, в том числе по организации похорон и реабилитации пострадавших.

У погибшей на остановке женщины остался супруг-инвалид, у погибшего водителя был малолетний ребенок. Сейчас это преподносится так, что община подкупает пострадавших или мешает следствию.

— Вы исключаете попытки «замять» дело?

— Это исключено.

— Накануне вы встречались со старейшинами общины и с адвокатом. Какие шаги вы намерены предпринять в дальнейшем?

— Мы взвешиваем возможность обратиться к адвокату и в полицию, чтобы остановить провокаторов, разжигающих рознь, в том числе в комментариях.

— Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?

— Считаю Эстонию образцом толерантности в сравнении даже с развитыми Западными странами. Мы уверены в своем государстве.

Происходящее с нами сейчас — это искусственно раздутая акция, очень профессионально управляемая. Достаточно одной искры, чтобы возгорелось пламя. Я не исключаю повторения 2007 года.

— Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?

— Очень нехорошие. Мы граждане этой страны. Наши дети, родившиеся в Эстонии, не заслуживают такого отношения.

Как сообщили недавно СМИ, в Эстонии проживает 1280 азербайджанцев. Комментаторы нас упрекнули в том, что большинство азербайджанцев якобы купили себе гражданство в начале 90-х. Они, наверное, не в курсе, что азербайджанцы были одними из первых, кто с конца 80-х последовательно поддерживал независимость Эстонии, и впоследствии по «зеленой карточке» многие из них получили эстонское гражданство.

Ходят слухи, что азербайджанцы связаны с мафией, наркотрафиком и т.д. А, между тем, мало кто знает, что первый эстонский флаг в Нарве поднял в 1988 году именно азербайджанец. Азербайджанцы участвовали в том, чтобы помешать Интердвижению захватить парламент. Мы также участвовали в защите телебашни. В 2007 году мы одними из первых вышли с инициативой примирения двух общин. И таких моментов очень много.

Не хотел бы, что сейчас в нашей стране снова начали делить всех по национальному признаку. А такие попытки предпринимаются: украинцев обвиняют в том, что они отбирают у местных рабочие места, азербайджанцев называют мафией. В нашем маленьком государстве такое недопустимо!

— Как сейчас разумнее всего действовать?

— Журналистам пора перестать разжигать страсти и публиковать непроверенные факты. Хотелось бы также, чтобы полиция, в которую мы обратимся, возможно, уже сегодня, выявила бы всех лиц, разжигающих рознь. Мы ждем, что эстонское общество осудит разжигание розни на национальной почве.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: ненависть на национальной почве после аварии на Лаагна-теэ – откуда это взялось? Одежда ведущей: Diana Arno

ФОТО: ERIK PROZES/

  • Какие шаги намерена предпринять община?
  • Насколько Эстония толерантна в национальном вопросе?
  • Возымеет ли действие обращение азербайджанцев к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию с привязкой к национальности?
  • Каковы настроения в азербайджанской общине после появившихся публикаций?
  • Некоторые комментаторы считают, что за всей этой шумихой кроется попытка отвлечь внимание от расследования аварии. Так ли это?
  • Разделяют ли другие национальные общества озабоченность азербайджанцев происходящим?

Одежда ведущей: Diana Arno 

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