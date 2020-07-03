Попытка дать взятку эстонскому пограничнику дорого обошлась гражданину России

По данным Вируской окружной прокуратуры, 33-летний гражданин России был задержан 30 июня, когда пытался попасть в Эстонию через пешеходный терминал пункта пересечения границы "Нарва-1".

У мужчины не было специального разрешения на въезд в Эстонию и он не ходатайствовал о его получении, а вместо этого россиянин решил предложить взятку в размере 50 евро сотруднику эстонской погранохраны, за что и поплатился - чиновник на должностное преступление не пошел, а иностранца задержали.

На состоявшемся 2 июля суде задержанный пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному лишению свободы на один год.