Легкоатлетам из РФ приостановили выдачу нейтрального статуса из-за невыплаты штрафа

Решение связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила долг в размере 5 млн долларов и не предоставила информацию о том, когда эти средства будут перечислены.

"World Athletics подтверждает, что не получила выплат от Всероссийской федерации легкой атлетики в срок до 1 июля", - говорится в заявлении организации.

Рассмотрение вопроса о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским атлетам отложено до заседания совета World Athletics, который пройдет 29 - 30 июля. Также до конца июля приостановлена деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

С 2015 года российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, предварительно доказав свою кристальную чистоту. Однако из-за разбирательств по делу о фальсификациям документов прыгуна Данила Лысенко, к которому причастно бывшее руководство ВФЛА, их лишили даже этих "привилегий".