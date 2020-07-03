Хельме нанял бывшего гендиректора ФБР для востребования штрафов за отмывание денег

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов, отметив, что адвокатское бюро было партнером эстонского государства в последние несколько лет, когда расследовались крупные дела об отмывании денег в США.

«Престиж эстонского государства за последние годы серьезно пострадал в связи с несколькими делами о международном отмывании денег. Как мы знаем, в ряде стран возбуждено расследование в связи с нарушениями, допущенными действующими в Эстонии банками, или их филиалами, требований о пресечении отмывания денег. В том числе, расследования возбуждены и в США», - сообщил Хельме.

По его словам, для Эстонии крайне важно, чтобы все эти сложные дела были бы основательно расследованы и чтобы удалось добиться максимальной ясности о том, что же на самом деле произошло в прошлом.

«По этой причине эстонскому государству важно как можно активнее участвовать в данном процессе, сотрудничать со следственными органами США. Если по результатам расследований банкам будут выписаны штрафы, то на государственном уровне участвовать в раздаче этих штрафов. Мы как государство в данном процессе являемся пострадавшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас в США был сильный и опытный партнер», - пояснил Мартин Хельме необходимость привлечения экспертов по праву из США.

Коллектив бюро Freeh Sporkin & Sullivan, участвуя в делах о расследовании отмывания денег, международной преступности и коррупции накопил богатый опыт. Руководитель команды, консультирующей Эстонию, Луи Джозеф Фри - американский адвокат и бывший судья, который занимал пост пятого директора Федерального бюро расследований с сентября 1993 года по июнь 2001 года.

Именно Южный округ Нью-Йорка, в котором Фри был судьей, является центром расследования международных банковских преступлений, поскольку на территории округа находится и остров Манхэттен.

В состав группы экспертов, консультирующих Эстонию, входит также Рональд Ноубл, который в 1993–1996 годах занимал высокие посты в Министерстве финансов США, занимаясь расследованием финансовых преступлений, а с 2000 по 2014 годы руководил Интерполом.