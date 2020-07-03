Март Хельме: ухожу, чтобы никуда не деться!

Однако уходящий лидер партии и глава МВД однозначно дал понять, что не только никуда не денется из Эстонии, но и «ни сейчас, ни в будущем он не заинтересован в замене министра (читай – любого, В.И.) членом Европейского парламента». То есть urbi et orbi ясно дается понять: а) кто в доме хозяин, и б) чтó должен знать всяк сверчок… И любой намек на вероятность соперничества и неповиновения будет подавлен в зародыше.

И совпадает же такое!

Но если бы речь шла только о внутрипартийных разборках, то и пусть себе дитя тешится, лишь бы не какало. Однако многоходовая комбинация, рассчитываемая искусным кукловодом, у которого за плечами завидный опыт политической (и не только) интриги, имеет целью пометить гораздо большую территорию. Март Хельме уже давно открытым текстом говорит, что на следующих парламентских выборах его партия имеет все шансы стать партией премьер-министра. Теперь он приступает к реализации «плана Б»: если лидером к тому времени будет Хельме-сын, а он сам останется в нынешнем качестве члена правительства, то к бабке не надо ходить, чтобы узнать фамилию будущего главы правительства. И пусть даже пост спикера Рийгикогу останется за нынешним его местоблюстителем, который (во всяком случае, пока) не изъявляет желания уступить его кому бы то ни было, хотя темна вода во облацех…

Но если Хенн Пыллуаас и продолжит свою деятельность в этом качестве, принципиально это ни на что уже не повлияет. Премьер-министр – Хельме, его зам и одновременно руководитель важнейшего силового ведомства – скорее всего, тоже, хотя и с немного другим именем (здесь, кстати, возможна рокировка); спикер парламента – верный правящему дому сателлит; есть еще освобождающийся в таком случае пост главы Минфина, но у Марта Хельме в запасе еще четверо детей, так что если не сыновья, то дочери, или на худой конец зятья… А пост президента к тому времени при таком раскладе сил вообще, скорее всего, удастся упразднить, так что, сами понимаете…

После упоминавшегося интервью для Радио 4 ведущий устроил импровизированный экспресс-опрос слушателей в прямом эфире, предложив оценить вероятные последствия победы EKRE на следующих парламентских выборах и, соответственно, закрепления этой партии в качестве старшего партнера формируемой ею коалиции.

Одним из первых в студию дозвонился, судя по голосу, молодой человек, очень бойко говоривший по-русски без акцента. Я не запомнил, к сожалению, его имени. Так вот, он уверенно заявил, что таковую победу считает возможной и более того – очень желательной. Присовокупив при этом, что именно тогда в Эстонии, наконец-то, удастся навести порядок.

Я почему-то тоже испытываю такую же уверенность, только, я бы сказал, несколько косвенного порядка. А именно: что этот человек либо сам входит в число тех, кто обеспечил достаточно высокую явку проживающих в Эстонии российских граждан – участников голосования за поправки в российской Конституции, либо как минимум разделяет их взгляды, если он не имеет российского гражданства. А, как известно, цель упомянутых поправок, если коротко, – тоже наведение порядка, только не в Эстонии, а в соседней державе.