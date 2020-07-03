Адвокат: Айвара Мяэ хотят уничтожить

«Это очень тщательно продуманная, грамотно и находчиво проведенная операция. Ее результатом станет уничтожение репутации уважаемого в обществе и среди наших коллег человека», - заявил Керес.

«Ответственно за этот бред, прежде всего, одно издание. Это издание занимается не журналистикой, а целенаправленным уничтожением Айвара Мяэ. В том, что происходит в той редакции, нет признаков журналистики», - считает он.

«В этом случае тревожит следующее: людям навязывают комментарии с негативным содержанием, вынуждают их давать эти комментарии. Им задают наводящие вопросы или делают определенные предложения относительно заявлений. Положительные мнения об Айваре Мяэ не учитываются, они остаются на заднем плане или не публикуются», - подчеркнул адвокат.

В четверг гендиректор «Эстонии» Айвар Мяэ сделал публичное обращение: «Я уже объяснился перед журналистами и общественностью и принес публичные извинения, то же я сделал перед всем коллективом «Эстонии». Чтобы обеспечить независимое расследование полиции, я не считаю правильным более публично комментировать эту тему. Для своей защиты я обратился к правовому консультанту, присяжному адвокату Паулю Кересу. Мы пришли к соглашению, что он обладает исключительной компетенцией давать СМИ дополнительные комментарии, если по его оценке это возможно и обосновано».

Также на внеочередном собрании 2 июля совет театра «Эстония» принял решение приостановить трудовой договор с директором оперы Айваром Мяэ на два месяца.