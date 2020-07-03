Полиция выслала из страны пятерых иностранцев

Пыхьяская префектура провела в среду разбирательство о незаконном пребывании в стране в отношении гражданина Грузии 1972 года рождения, который в течение 75 дней оставался в Шенгенской зоне без законных оснований. Ему было дано указание покинуть страну в течение 30 дней. Запрет на въезд для него не установлен.

В этот же день Пыхьяская префектура провела разбирательство о незаконном пребывании в стране двух граждан Молдовы — мужчин 1983 и 1981 годов рождения, незаконно находившихся в Эстонии 35 дней. Им были даны указания покинуть страну в течение 30 дней, во въезде им отказано не было.

Полиция также провела производство в отношении гражданина Грузии 1968 года рождения, который без законных оснований пробыл в Эстонии 30 дней. Ему было дано указание покинуть страну, и ему не было отказано во въезде.