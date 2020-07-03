От тренера Тутберидзе продолжают уходить ученики

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала, что чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов, ранее тренировавшийся у Этери Тутберидзе, начал работать в ее группе, пишет Newsru.
Двадцатилетний Ерохов является также чемпионом России 2018 года среди юниоров. Фигурист с 2011 года тренировался в группе Тутберидзе.
"Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом (Глейхенгаузом - тренером группы Тутберидзе), спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, этот вопрос (перехода) они между собой решили и закрыли", - сказала Буцаева РИА Новости по телефону.
В группе Буцаевой на столичном катке "Москвич" также тренируются победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года Илья Яблоков, Егор Мурашов и еще один бывший фигурист Тутберидзе Владимир Самойлов.
В мае от Тутберидзе ушла тренироваться к Евгению Плющенко Александра Трусова, которую называют спортивным апостолом современности. Ученики Тутберидзе последние годы занимают призовые места едва ли не на всех крупных соревнованиях. Однако жесткие методы наставницы часто подвергаются критике. Тутберидзе обвиняют в том, что она держит своих воспитанниц под колоссальным давлением и выжимает из ребенка в 13-14-15 лет все, что можно, относясь к ученикам как к "одноразовым".