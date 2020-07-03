От тренера Тутберидзе продолжают уходить ученики

"Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом (Глейхенгаузом - тренером группы Тутберидзе), спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, этот вопрос (перехода) они между собой решили и закрыли", - сказала Буцаева РИА Новости по телефону.

В мае от Тутберидзе ушла тренироваться к Евгению Плющенко Александра Трусова, которую называют спортивным апостолом современности. Ученики Тутберидзе последние годы занимают призовые места едва ли не на всех крупных соревнованиях. Однако жесткие методы наставницы часто подвергаются критике. Тутберидзе обвиняют в том, что она держит своих воспитанниц под колоссальным давлением и выжимает из ребенка в 13-14-15 лет все, что можно, относясь к ученикам как к "одноразовым".