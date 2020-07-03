В июне численность пассажиров Таллиннского аэропорта упала более чем на 90%

Об этом сообщил в пресс-релизе коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. «Если в начале июня из Таллинна было открыто 12 авиалиний, то на сегодня этот показатель значительно увеличился. По состоянию на пятницу, из Таллинна открыто уже 19 авиалиний, в ближайшие дни к ним добавятся еще четыре», - отметил Пяргмяэ.

«С середины июля должны возобновиться полеты авиакомпании LOT в Варшаву, 11 июля предприятие Air Baltic начнет полеты в Малагу», - добавил Пяргмяэ.

1 июля предприятия Novatours и Tez tours отправили первый чартерный рейс в Грецию и, по словам Пяргмяэ, в июле для туристов откроются также полеты в Болгарию.

«На сегодня мы видим, что авиарейсы возобновились несколько быстрее, чем мы первоначально предполагали и мы уверены, что к августу количество авиалиний может вырасти до 30. Ключевой вопрос — как быстро восстановится спрос, то есть, желание людей путешествовать. Ответ на него мы получим уже в ближайшие недели», - сказал Пяргмяэ.