Вода в водоемах Эстонии охладилась почти до 20 градусов

По данным метеослужбы, самая теплая вода в море сейчас у побережья Нарва-Йыэсуу — 20 градусов выше нуля и у побережья Хяэдемеэсте — 19,4 градуса.

Во внутренних водоемах самая теплая вода в озере Тамула — 21,1 градуса и в реке Выханду в волости Ряпина — 20,5 градуса.

Самая холодная вода по состоянию на утро пятницы была у морского побережья Кунда — 11,1 градуса, а также в реке Лыве — 11,3 градуса.