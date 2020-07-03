Пт, 3.07.2020
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Вода в водоемах Эстонии охладилась почти до 20 градусов

Пляж в Таллинне.

ФОТО: Madis Veltman

Волна прохладного воздуха, пришедшая с ветреными и дождливыми днями, привела к снижению температуры воды в водоемах Эстонии до почти 20 градусов.

По данным метеослужбы, самая теплая вода в море сейчас у побережья Нарва-Йыэсуу — 20 градусов выше нуля и у побережья Хяэдемеэсте — 19,4 градуса.

Во внутренних водоемах самая теплая вода в озере Тамула — 21,1 градуса и в реке Выханду в волости Ряпина — 20,5 градуса.

Самая холодная вода по состоянию на утро пятницы была у морского побережья Кунда — 11,1 градуса, а также в реке Лыве — 11,3 градуса.

Официальный купальный сезон в Эстонии продолжается с 1 июня по 31 августа.

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