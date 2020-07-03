Крупные рыбы избегут сковородки благодаря кампании «Выпусти большую щуку»

«Кампания становится все более популярной», - отметил глава Эстонской ассоциации рыбаков Андрес Дууберг. По его словам, идея и логотип кампании принадлежат Финляндии. В Эстонии десятки рыболовов выпускают щуку уже пятый год подряд.

Чтобы участвовать в кампании «Выпусти большую щуку», пойманная рыба должна быть весом не менее шести килограмм или длиной в метр.

«Очень правильное начинание: крупная щука, как правило, с хорошими генами и большим количеством икры, такие дают много потомства», - высказал мнение энтузиаст-рыбак Владислав Коржец. Кроме того, отпускание рыбы и полученный от этого почет не может не радовать. В конце концов, рыбаки ловят рыбу не ради добычи, а ради процесса.

Сам Владислав Коржец еще не участвовал в кампании по выпуску щуки. «Я еще не ловил такой рыбы в эстонских водах, но я выпускаю малюток», - отметил он. Рекордная щука Коржеца весила пять килограммов, и он ее съел.

Некоторым рыбакам особенно везет на большие щуки. Например, Марго Туул из Пярну запечатлен на снимке со щукой весом девять килограмм, которую он выпустил сразу после улова 15 мая этого года: «Ровно в тот же день два года назад я поймал щуку весом 7,4 кг (которая также была выпущена в то время). Теперь новый рекорд», - не без гордости рассказал рыбак.

Марго Туул поймал в реке Пярну щуку весом в девять килограмм ФОТО: Erakogu

Энно Сиим с Сааремаа однажды поймал большую щуку весом 6,5 кг и в этот же день щуку весом в 7 кг.

Марек Панник со щукой ФОТО: Erakogu

Эстонская ассоциация рыбаков рекомендует для приготовления средние (от 1 до 3 кг) по размеру рыбы, потому что ни имеют более высокую кулинарную ценность.

Рыбу нужно ловить правильным образом

Цель ассоциации рыбаков, состоящей из нескольких сотен членов, - продвижение культуры ответственного рыболовства. Рыболовы, не принадлежащие к обществу, также принимают участие в кампании.

Тот, кто ловит огромную рыбу, делает снимок с ней, и затем выпускает рыбу обратно в воду. Рыба попадает на сковороду только в том случае, если она сильно повреждена во время отлова. Ассоциация рыболовов Эстонии также делится советами о том, как нанести как можно меньше вреда рыбе. «Согласно исследованиям, проведенным в Финляндии, щука быстро восстанавливается после травм, полученных во время рыбалки, если с ней правильно обращаться», - рассказал Андрес Дууберг.

«Храните весь нужный для ловли рыбы инвентарь под рукой, потому что после подъема большой щуки времени на поиск необходимого предмета не будет. «Всегда будь готов заполучить рыбу своей мечты!» - гласит слоган обучения ловле рыбы. Рекомендуется взвешивать рыбу горизонтально, в сачке или мешке для взвешивания, а не за губу.