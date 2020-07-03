В уникальном месте в Старом Таллинне состоится концерт русских романсов и лирических песен

В прошлом сезоне музыканты заслужили признание у эстонской молодежи, активно выступая в разных школах. С большим успехом прошел концерт русских романсов во Французском лицее, а теперь Александр Пелевин и Ольга Рамирез поделятся своей любовью к русской музыке со всеми заинтересованными таллиннскими слушателями.

Александр Пелевин. ФОТО: Управа Кесклинна

На концерте в зале бывшей церкви св. Екатерины прозвучат не только романсы, но и популярные лирические песни. Среди них - «Как много девушек хороших», «Это было недавно, это было давно», «Когда простым и нежным взором» и другие произведения. Настоящим украшением концерта станут романсы, проверенные временем: «Ямщик, не гони лошадей», «Гори, гори, моя звезда», «Очи черные» и «Дорогой длинною».

Прекрасным дополнением к русским песням станут лучшие мелодии популярной классической и эстрадной музыки: Libertango, Sway и другие.

Мероприятие состоится в зале бывшей церкви св. Екатерины, который из-за своей замечательной ауры и акустики превратился в любимое место для проведения концертов, театральных представлений и выставок. Расположенный прямо в сердце города по адресу Вене 14а/переулок Катарины зал находится на расстоянии всего лишь 200 метров от Ратушной площади.

Александр Пелевин - выпускник Эстонской академии музыки и театра по классу вокала, участник вокального ансамбля Orthodox Singers, популярный в Эстонии исполнитель песен и романсов под гитару.

Ольга Рамирез училась игре на аккордеоне в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса, а затем продолжила обучение и получила диплом магистра в Эстонской академии музыки и театра.