Март Хельме: на месте президента я бы высказывался резче

- Что вы скажете завтра своим соратникам?

- Скажу, что смена лидера – это не конец света, и они по-прежнему могут на меня рассчитывать. Также скажу, что все члены партии, не только члены правительства и парламентской фракции, все мы, кто является членом этой партии и ее сторонниками, делаем дело, которое больше, чем просто мы – это вся Эстония. Я призываю всех внести свой вклад [в достижение этой цели], и нет разницы, каких объемов вклад вы в состоянии внести, поскольку, когда мы все вместе, этот вклад окажется очень большим. И я буду продолжать вносить свой вклад по мере сил и возможностей.

- Вы сказали, что, как жесткой рукой вы руководите своей семьей, также вы руководите партией и министерством. Какой отец – Март Хельме?

- Со всеми нужно считаться и всем нужно дать возможность реализовать свои сильные стороны, а там, где есть слабость, нужно поддержать. В принципе, с партией та же история. Партия больше, но нужно поддерживать более слабые регионы, а сильные нужно подбадривать и искать баланс. Это самое главное – хвалить и воодушевлять. Если это делать и говорить, что теперь следующие задачи, которые нужно выполнить еще лучше, то человек чувствует, что можно поднять планку еще выше. Так происходит и в семье, и в организации. Я руководил разными учреждениями и верю, что работавшие со мной люди подтвердят, что я не дискриминирую и всегда пытаюсь выявить сильные и слабые стороны человека.

- Гипотетически, каким бы президентом Эстонии был Март Хельме?

- Я был бы таким же президентом, каким сейчас являюсь руководителем партии и министром: конкретным и прагматичным. В то же время прямолинейным и жестким с высказываниях, и всегда стоящим за определенные принципы. Конечно, я не был бы таким президентом, который пытается выпрыгнуть из-под кардиоруских каштанов за законные пределы президентских полномочий, поскольку работе государства очень мешает, когда раздаются такие соло и происходят попытки захватить власти, которая в действительности президенту не принадлежит. Попытался бы быть объединяющей и вдохновляющей, внушающей в людей уверенность в себе персоной.

- Как долго вы думали об отказе от места председателя партии?