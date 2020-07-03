Мистика, сопровождающая похищение человека на шоссе Таллинн-Тарту, продолжилась и в суде

В июне Вируский уездный суд в доме суда Раквере рассматривал вопрос о признании Каяра Пааса мертвым. Соответствующее заявление подали его близкие, пишет Järva Teataja.

Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала тогда, что уголовное расследование еще не завершено и признание пропавшего человека мертвым не приведет к значительному повороту в деле.

Суд принял решение по данному вопросу 1 июля. Пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд сказала, что суд не удовлетворил ходатайство о признании Пааса мертвым.

Суд посчитал, что признание человека мертвым является юридическим инструментом с такими бесповоротными последствиями, что в случае малейшего подозрения и при отсутствии неопровержимых доказательств суд должен отклонить такой иск и признавать лицо, обстоятельства исчезновения и смерти которого сомнительны, мертвым.

У суда осталось много непроясненных вопросов, которые ставят под сомнение, что инцидент действительно произошел, и, следовательно, достоверность обстоятельств смерти человека.

Учитывая собранные доказательства, суд посчитал, что имеющиеся данные не дают оснований сделать вывод, что человека можно признать мертвым. Только то обстоятельство, что ходатайствующий и заинтересованные лица, как утверждается, с 4 декабря 2014 года не общались с пропавшим и исходя из этого у них нет в значении Статьи 19 Закона об общей части гражданского кодекса личных данных, не дает оснований признать лицо умершим.

Суд посчитал, что человек может оставаться в живых и, например, находиться за границей и не хочет или не может по объективным или субъективным причинам выйти на связь.

Järva Teataja освещала развитие этой истории исчезновения и осенью 2017 года. Тогда находящаяся на должности пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что полиции нечего добавить по этому делу. По словам Лийви Рейнхольд, новой информации у них нет. «Уголовное производство продолжается», - сказала она тогда.

Как писал портал Järva Teataja в 2014 году, ночью 5 декабря неизвестные люди выстрелили на шоссе Таллинн – Тарту в районе Арду в 40-летнюю Веэру и похитили 43-летнего Каяра.

В 2015 году Postimees писал, что исчезновение Пааса привлекло большое внимание СМИ, поскольку его спутница жизни утверждала, что Пааса похитили. Все произошло на шоссе Тарту-Таллинн вблизи Арду, когда они на своем Mercedes ночью ехали в Таллинн к знакомому.

По словам находившейся за рулем женщины, они остановились на темной дороге, поскольку посчитали, что стоявшему на обочине внедорожнику черного цвета требуется помощь. Двое мужчин, вышедшие из внедорожника, неожиданно силой вытащили Каяра Пааса из автомобиля и увели. Испуганная женщина развернула автомобиль в сторону Ярвамаа и вернулась домой. Шесть часов спустя после предполагаемого похищения она обнаружила у себя пулевое ранение и сама обратилась в Пайдескую больницу. О раненой женщине врачи сообщили в полицию.

Тогда началось расследование своеобразного преступления. Сначала думали, что исчезновение Пааса могло быть связанно с демонстрацией силы со стороны людей с уголовным прошлым и Паас может вскоре сам объявиться.