Месси может покинуть "Барселону" из-за разговоров про его конфликтность

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси прервал переговоры по новому контракту с каталонцами и собирается покинуть клуб в 2021 году, сообщает Newsru со ссылкой на Cadena SER.
По информации источника, 33-летний аргентинец разочарован сообщениями в СМИ о том, что он является инициатором конфликтов в коллективе. Ранее испанские журналисты писали о связи футболиста с увольнением в январе текущего года главного тренера Эрнесто Вальверде. Также Месси связывали с недавним конфликтом с действующим наставником команды Кике Сетьеном. Аргентинец является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче против мадридского "Атлетико" Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 голов за сборную Аргентины).
В декабре 2019 года Лионель стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград.
📰 Los medios de comunicación de Barcelona se hacen eco de la NOTICIA que ha dado @manucarreno sobre Messi en @ellarguero— El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020
😊 Gracias, compañeros @elperiodico @mundodeportivo @DiarioSport pic.twitter.com/O2u0sfBNdH
"Барселона" (70) сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на четыре очка от мадридского "Реала" (74), который в последних шести турах добивался побед. До конца первенства клубам осталось провести по пять матчей.