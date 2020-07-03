Месси может покинуть "Барселону" из-за разговоров про его конфликтность

По информации источника, 33-летний аргентинец разочарован сообщениями в СМИ о том, что он является инициатором конфликтов в коллективе. Ранее испанские журналисты писали о связи футболиста с увольнением в январе текущего года главного тренера Эрнесто Вальверде. Также Месси связывали с недавним конфликтом с действующим наставником команды Кике Сетьеном. Аргентинец является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче против мадридского "Атлетико" Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 голов за сборную Аргентины).