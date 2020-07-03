Правительство Франции ушло в отставку

Правительство Франции под руководством премьер-министра Эдуарда Филиппе подало сегодня прошение об отставке, которое президент Эммануэль Макрон удовлетворил, пишет Postimees.
Причины отставки в коротком заявлении не приведены, но в правительстве ожидали изменений после того, как Макрон пообещал выбрать новый курс на два последних года своего нахождения на посту лидера страны.
По словам представителей Канцелярии президента, правительство продолжит выполнять свои повседневные обязанности до тех пор, пока новое правительство не будет утверждено в должностях.