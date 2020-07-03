Камеры слежения за скоростью и светофорами за полугодие зафиксировали почти 80 000 нарушений

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны (PPA), отметив, что за первое полугодие полиция разослала 77 081 квитанцию по поводу выявленного превышений скорости и проезда на красный свет.

По его словам, мобильные камеры зафиксировали 33 570 случаев превышения скорости, еще 2279 нарушений зарегистрировали камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне.

В июне на дорогах и перекрестках Эстонии было выявлено в общей сложности 14 251 нарушение. Мобильные камеры за месяц зафиксировали 6434 случая превышения скорости, еще 339 нарушений зарегистрировали камеры на перекрестке Кристийне.

Больше всего нарушений скорости было выявлено на участках, где знаками установлены ограничения в 50 или 70 километров в час.