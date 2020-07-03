Мучения мелкого предпринимателя в Эстонии: я не подхожу ни для одного пособия

Во время коронакризиса правительство разработало несколько мер помощи предпринимателям, потерявшим клиентов и оборот. Мелкий предприниматель из Тартумаа Альго Лайдвеэ ознакомился со всеми предлагающимися пособиями, сделал несколько запросов и в итоге убедился, что его маленькая фирма не подходит ни под один вариант.

Доходы работающей более 20 лет Ceelia OÜ на данный момент фактически на нуле. Мероприятия на свежем воздухе, — ярмарки, летние дни и детские дни рождения — при проведении которых устанавливают батуты, практически не проводятся.

Лайдвеэ говорит, что хотя прошлый экономический кризис был для них трудным временем и оборот упал, все-таки можно было получать доход. Но сейчас мероприятия на свежем воздухе запрещены, отменены или перенесены. Поскольку это последствие прямого вмешательства государства, моральное обязательство государства - возместить ущербы, считает предприниматель.

Но почему все-таки его предприятие не подпадает ни под одно пособие? Для получения кредита или поручительства от Kredex предприятие слишком мало (годовой оборот примерно 10 000 евро), а в то же время с кредитом делать нечего, поскольку фирма не хочет инвестировать.

Под схему компенсации зарплат от Кассы по безработице Ceelia не подпадает, поскольку ранее бывший председателем правления Лайдвеэ нанял себя в качестве оплачиваемого работника только в конце марта, а один из критериев получения пособия — работник должен был получать зарплату минимум 12 месяцев.

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) предлагал поддержку мелким предпринимателям, чтобы покрыть возникший во время кризиса ущерб: можно попросить 3000 евро. Для этого предприятие Лайдвеэ казалось бы подходит, но на самом деле - нет, поскольку для получения пособия EAS годовой оборот должен быть минимум 20 000 евро.

Предприниматель обратился и в Министерство культуры, которое во время кризиса поддерживало оставшихся без работы и заработка творческих деятелей. По обороту компания Ceelia на этот раз могла бы подойти, но на этот раз не подошла сфера деятельности: аренда батутов - не культура и не творчество, ответили Лайдвеэ.

Он обратился и в Тартускую горуправу и получил ответ, что у города отсутствуют какие-либо средства, чтобы поддержать предпринимателя. «Фонд "Тартуская бизнес-консультация" порекомендовал различные инвестиционные кредиты, но кредит — это не решение проблемы, поскольку я не хочу расширять деятельность», - объяснил Лайдвеэ.

Так Лайдвеэ сложил руки, поскольку делать нечего. Он подчеркнул, что работает уже 20 лет, всегда исправно платил налоги, в летнее время, когда чаще арендовали батуты, создавал и рабочие места. «И по-прежнему для меня нет никаких мер, которые помогли бы пережить кризис», - говорит он. По его словам, таких микрофирм, которые не подходят под критерии для пособий, в Эстонии очень много.