Моряки полтора года не могут покинуть борт: в таллиннском порту задержано судно Pacific Seagull

Судно прибыло в Эстонию 29 июня и на следующий день его посетил инспектор ITF.

В ходе проверки выяснилось, что девять моряков судна, граждане Филиппин, находятся на его борту уже с 26 февраля 2019 года, то есть, более 16 месяцев, а также, что их заключенные на девять месяцев основные договоры о морской работе и продленные версии договоров уже недействительны с 26 марта.

Морякам обещали отпуск домой уже с начала года, однако в связи с пандемией коронавируса эти обещания им так и не выполнили.

Инспектор ITF в Эстонии Яанус Куйв пояснил, что Эстония в значительной мере смягчила ограничения по коронавирусу и на территории Эстонии смена экипажей судов разрешена.

«Следующими портами по пути следования Pacific Seagull будут порты в Гондурасе и Гватемале, однако границы этих стран закрыты. Поэтому наилучшая возможность отправить моряков домой именно сейчас. Некоторые из них остаются на борту судна уже почти полтора года, и это просто несправедливо, не говоря уже о грубом нарушении Конвенции о работе в море. В соответствии с последней, моряка можно удерживать для работы на судне максимум 11 месяцев», - напомнил Яанус Куйв.