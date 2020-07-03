Отзывная кампания Toyota в Эстонии: проверьте свой автомобиль на безопасность

Данное сообщение адресовано всем владельцам Toyota, независимо от возраста их автомобиля. Практика показывает, что около 90% автовладельцев, в чьем обладании находится автомобиль находится в возрасте до трех лет, реагируют на отзыв, но на более старые автомобили количество откликов очень резко снижается.

Эрик Куус, генеральный директор по послепродажному обслуживанию Toyota Baltic, говорит, что отзыв автомобилей – это стандартная практика в автомобильной промышленности, которая гарантирует, что транспортные средства находятся в наилучшем рабочем состоянии. Он отмечает, что связаться и уговорить владельцев, которые обладают автомобилями старше 5 лет, чрезвычайно сложно.

«Обычно официальное представительство Toyota связывается с владельцем Toyota, если данный автомобиль подпадает под отзывную кампанию. Однако в течение жизненного цикла автомобиля владельцы могут меняться несколько раз, и контактные данные нового пользователя теряются. Даже у Департамента шоссейных дорог не всегда есть правильные контактные данные для связи с лицом, фактически управляющим транспортным средством. Также есть проблемы и с автомобилями, приобретенными вне стран Балтии, либо самим владельцем, либо через различных продавцов. В таком случае у Toyota отсутствует доступ к контактной информации», – поясняет Куус. «Вот почему крайне важно, чтобы каждый владелец проверял VIN-номер своего автомобиля самостоятельно», – дополняет Куус.

При регулярном использовании автомобиля, может может выясниться, что какой-то компонент машины функционирует не так, как должен. В подобных случаях Toyota опирается на отзывы клиентов, чтобы инициировать отзыв для проверки компонентов, а также предпринимает действия, чтобы автомобиль и его компоненты соответствовали требованиям, установленным на заводе.