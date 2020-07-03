“Лагерь на Чудском”: в прошлом веке эти слова означали место не отдыха, а заключения или военных тренировок

Музей Ийзаку, что на юге Ида-Вирумаа недалеко от Чудского озера, впервые проводит Дни военного наследия, чтобы познакомить желающих с историей края. Через эту пограничную местность прокатилось немало войн, и во время каждой возводились какие-то фортификационные сооружения. Но особенно много в разное время здесь было разнообразных лагерей: для белогвардейцев, для советских и немецких военнопленных, для евреев из центральное Европы. Был даже лагерь Вермахта для собственных дезертиров. А во время первой Эстонской Республики тренировочный лагерь здесь имел Первый пехотный полк, дислоцированный в Нарве и Ивангороде.

Танки, пушки, самолеты, скрытые в болотах Ида-Вирумаа

1 июля один из устроителей Дней военного наследия, руководитель поискового клуба Otsing Игорь Седунов провел семинар для специалистов, на котором представлял находки клуба.

“В музее в Синимяэ я рассказывал о пушке, которую мы подняли два года назад из болота, с глубины семи метров. Она в Синимяэ сейчас экспонируется, в камуфляже - как новая”, - сказал поисковик.

Игорь Седунов также рассказывал коллегам на семинаре, как 20 лет назад со дна одного из Куртнаских озер он с соратниками поднимал танк. Поисковики ожидали, что на дне озера лежит немецкая машина, потому что советской техники в том месте не должно было быть. И очень удивились, когда поняли, что это Т-34. Но броне оказались хорошо сохранившиеся немецкие кресты. А под ними угадывались почти стертые буквы - “За Советскую Эстонию” на эстонском и русском языках.

Игорь Седунов показывает место, где поисковики нашли в слое ила танк Т-34. Он лежал на глубине 9 метров. ФОТО: Николай Андреев

Как удалось выяснить поисковикам, танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу Красной армии, затем был захвачен немцами в боях под Нарвой. При отступлении в 44-м году им пришлось утопить танк в лесном озере, чтобы его не забрали назад прежние хозяева.

Ровно 100 лет назад была эпидемия

Во второй день познакомиться с местной военной историей могли уже все желающие - музей Ийзаку организовал поездку по старым военным объектам этой части Ида-Вирумаа.

На кладбище поселка Ийзаку история разных войн причудливо переплелась. Здесь соседствуют памятники эстонским солдатам Освободительной войны (например, лейтенанту Рейнхольду Заболотному, которым местные жители очень гордятся) и интернированным белогвардейцам Северо-западной армии Юденича. В Нарве среди солдат и беженцев началась эпидемия тифа, от которой большая часть из них умерла. Но, рассказывает Анне Нургамаа из музея Ийзаку, часть белых расселили по частным домам в этой местности, и здесь от эпидемии в 1919-1920 годах умирали и солдаты, и врачи, и местные жители.

На кладбище Пюхтицкого монастыря стоит памятник жертвам эпидемии 19-20 года прошлого века. ФОТО: Николай Андреев

На этом же кладбище - первый в Эстонии после 91-го года памятник жертвам советской власти. С одной стороны камня таблички с именами местных жителей, умерших после депортации в Сибири, с другой - с именами погибших лесных братьев, которые прятались в лесах от облав НКВД после Второй мировой войны.

Эстонские партизаны - настоящие и нет

Во время Второй мировой в местных лесах прятались советские партизаны. В деревне Катасе на берегу чудского озера сохранилась могила двоих погибших партизан и советский памятник, который обозначает место, где впервые вступила в бой Первая эстонская партизанская бригада.

Место на берегу Чудского озера, где Красная армия попыталась запустить партизанские движение в Эстонии, но из этого ничего не получилось. ФОТО: Николай Андреев

Около 500 человек были десантированы с восточного берега. По словам Анне Нургамаа, в ней было несколько местных эстонцев, но большинство были из других частей союза, местной специфики не знали.

Например, когда союзные немцам бойцы Омакайтсе наткнулись в лесу на большой отряд советских десантников, они пошли на хитрость - представились “эстонскими партизанами”. И красноармейцы их отпустили, будучи уверены, что эстонские партизаны действительно существуют.

“Когда потом пришла эта партизанская бригада, они спрашивали у местных людей, где можно найти эстонских партизан, - рассказывает Анне Нургамаа. - Но таких не было. Они не знали, какое здесь положение, не знали, что здесь их никто не ждет, и в каждой деревне есть немцы или Омакайтсе. Они не могли нигде найти еду, прятались в лесу, и многие погибли во время облав”.

Добровольцы бывали разные

Вдоль Наровы стоят памятники советским солдатам, и они не забыты - у их подножия венки от местных жителей. Например, есть монумент на месте боя 1941 года, где немцев пытались задержать ополченцы из Нарвского и Вирумааского истребительных батальонов (такие части формировались НКВД из добровольцев для борьбы с немецкими диверсантами).

Но уходили русские жители Эстонии добровольцами и на другую сторону.

Ничто, кроме памятника, уже не указывает, что во время Второй мировой войны здесь был концлагерь для евреев из нескольких стран Европы. ФОТО: Николай Андреев

У дороги Йыхви - Васкнарва в лесу стоит памятник с надписями на иврите, английском и эстонском. Вокруг - только деревья. Кроме памятника уже ничто не указывает, что здесь был концлагерь, в который свозили на принудительную работу евреев из нескольких европейских стран.

Лагерь охраняли подразделения, сформированные из немцев и эстонцев. Игорь Седунов рассказал, что в окрестных деревнях не принято об этом говорить, но в охрану концлагеря нанимались и русские жители Причудья. После того, как отступавшие немцы вывезли заключенных, и территорию заняла Красная армия, один из бывших охранников дал признательные показания, но офицер НКВД ему просто не поверил. Бывший охранник концлагеря был мобилизован и воевал в рядах Красной армии.

Немцы построили, немцы взорвали

Самый старый памятник военной истории в Причудье, конечно, руины замка Васкнарва. Замок стоит на берегу Наровы примерно в километре от истока реки. Первое укрепление в Васкнарве (или в Сыренце, как называли место русские жители) начали строить датчане в XIII веке. Им на смену пришли немцы, но их первую крепость почти сразу сожгли псковитяне.

Ливонский орден построил новую крепость, остатки которой можно видеть и сейчас. Крепость пережила несколько крупных войн, но больше всего пострадала от земляков тех, кто ее строил - немецкие войска во время Второй мировой взорвали стены, чтобы добыть камень для строительства железной дороги.

Линия обороны Санкт-Петербурга

Большую часть военной истории в северном Причудье строили укрепления, чтобы защищаться от атак с востока. Но были и прямо противоположные времена. Например, в Первую мировую войну царская армия готовилась сдерживать здесь немцев, наступающих на столицу - Санкт-Петербург.

У дороги на Йыхви исследователи нашли остатки двух дзотов (огневых точек), но они уже практически не видны на местности. А вот в деревне Пермискюла на берегу Наровы сохранился довольно крупный бункер.

Бункер времен Первой мировой войны в Причудье. ФОТО: Николай Андреев

Всё это было частью одной оборонительной линии. Но зачем она была нужна в местности, где нет городов и железных дорог? Дело в том, что в 1915-16 годах по восточному берегу для нужд фронта была построена железная дорога Нарва - Псков, а из Нарвы поезда шли на Петербург. То есть линия обороны в Причудье защищала связь имперской столицы со Псковом.

После объявления независимости Эстонии часть железной дороги около Нарвы перестали использовать, часть ее разрушили во время Второй мировой, а южный участок у Пскова забросили только в 2013-м. В итоге сейчас карта железных дорог в этом районе выглядит совсем не так, как сто лет назад.

В бункере Первой мировой войны накат из бревен сгнил, но часть защитной толщи потолка из камня и бетона и земляная насыпь над ней держится уже больше ста лет. ФОТО: Николай Андреев

Бункер находится во дворе частного дома, хозяева отремонтировали его используют как склад. Потолок владельцам пришлось подпирать металлическими столбами, а изначально он был построен из толстых бревен, поверх которых военные насыпали крупные камни и залили бетон. Сейчас толстая каменно-бетонная плита угрожающе нависает над головами тех, кто входит в бункер.

Офицерское казино в летнем лагере

Недалеко от берега Чудского озера во время Второй мировой располагался необычный немецкий лагерь. Сюда отбывать наказание немецкое командование отправляло собственных солдат, нарушивших дисциплину, а также пойманных дезертиров из Вермахта.

Исследователь Айн Тяхисте показывает остатки офицерского казино времен первой Эстонской Республики. Офицерское казино - это не казино в современном понимании, а место, где офицеры могли поужинать, пообщаться и отдохнуть вечером. ФОТО: Николай Андреев

Еще одно значение слова “лагерь” открывает живописное место у Куртнаских озер. Здесь в лесу виден поросший мхом фундамент. Это всё что осталось от офицерского казино, где в 30-е годы прошлого века отдыхали по вечерам офицеры эстонской армии. Здесь располагался летний тренировочный лагерь Первого пехотного полка эстонской армии. Основное место дислокации полка было в крепостях Нарвы и Ивангорода, бывшего в то время частью Нарвы.