Пт, 3.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов

Отсутствует спрос: Tallink отменил один из своих маршрутов

Паромы Tallink.

ФОТО: Eesto Vabamägi

В отсутствие спроса и интереса со стороны пассажиров предприятие Tallink Grupp отменило намеченный на коней июля чартерный рейс своего судна по маршруту Рига - Сааремаа - Рига.

Об этом сообщила пресс-служба судовой компании, отметив, что рейс должен был состояться с 26 по 28 июля. Продажа на спецрейс началась уже несколько недель назад, однако из-за невысокого интереса клиентов в Латвии к путешествию по этому маршруту предприятие на этой неделе решило отменить прямой рейс из Риги на Сааремаа.

В то же время одноразовое путешествие по маршуту Хельсинки - Сааремаа - Хельсинки, намеченное на 27-29 июля, состоится обязательно и интерес к нему по-прежнему высок, отметила судовая компания.

Клиентам из Латвии этим летом остается возможность совершить морское путешествие по маршруту Рига - Аландские острова. Поскольку интерес к этой поездке остается неизменно высоким, запланированные рейсы состоятся, первый из них намечен на 18-20 июля.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ