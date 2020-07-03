Отсутствует спрос: Tallink отменил один из своих маршрутов

Об этом сообщила пресс-служба судовой компании, отметив, что рейс должен был состояться с 26 по 28 июля. Продажа на спецрейс началась уже несколько недель назад, однако из-за невысокого интереса клиентов в Латвии к путешествию по этому маршруту предприятие на этой неделе решило отменить прямой рейс из Риги на Сааремаа.