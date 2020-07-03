Отсутствует спрос: Tallink отменил один из своих маршрутов

В отсутствие спроса и интереса со стороны пассажиров предприятие Tallink Grupp отменило намеченный на коней июля чартерный рейс своего судна по маршруту Рига - Сааремаа - Рига.
Об этом сообщила пресс-служба судовой компании, отметив, что рейс должен был состояться с 26 по 28 июля. Продажа на спецрейс началась уже несколько недель назад, однако из-за невысокого интереса клиентов в Латвии к путешествию по этому маршруту предприятие на этой неделе решило отменить прямой рейс из Риги на Сааремаа.
В то же время одноразовое путешествие по маршуту Хельсинки - Сааремаа - Хельсинки, намеченное на 27-29 июля, состоится обязательно и интерес к нему по-прежнему высок, отметила судовая компания.
Клиентам из Латвии этим летом остается возможность совершить морское путешествие по маршруту Рига - Аландские острова. Поскольку интерес к этой поездке остается неизменно высоким, запланированные рейсы состоятся, первый из них намечен на 18-20 июля.