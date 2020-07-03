Swedbank предлагает беззалоговый кредит на использование солнечной энергии

«Кредит на солнечные панели призван пополнить спектр наших решений по финансированию устойчивого развития. Таким образом, мы предлагаем людям новые решения для участия в производстве электроэнергии на местном уровне с использованием возобновляемых источников энергии, и призываем их внести свой вклад в сокращение выбросов углерода, тем самым двигаясь к более чистой окружающей среде», – пояснил руководитель отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Swedbank предлагает потребительский кредит на покупку или установку солнечных панелей в размере от 3000 до 20 000 евро с максимальным сроком 10 лет. Эти кредиты также имеют более выгодную процентную ставку 4,9%. При необходимости кредит может быть погашен до наступления договорного срока без каких-либо дополнительных условий или плат.

По словам Уллы, солнечные панели, приобретенные с помощью кредита, могут окупиться примерно за 10–12 лет с учетом тарифов на электроэнергию, применяемых в настоящее время для бытовых потребителей. Срок окупаемости зависит от условий, в которых будут работать солнечные панели.

«При установке солнечных панелей важно обращать внимание на качество решения, так как система должна прослужить не менее 25 лет. Уклон крыши, на которой установлены солнечные панели, площадь панелей и среднее потребление электроэнергии в домохозяйстве также играют важную роль в окупаемости. Это второй кредитный продукт Swedbank в области устойчивого развития. А именно, год назад мы начали предлагать лизинг для экологически чистых автомобилей на выгодных условиях», – добавил Улла.