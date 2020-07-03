Заболеваемость коронавирусом в США продолжает ставить рекорды

В среду в США были выявлены 50 655 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов анализов превышает 5% и продолжает расти, передает NEWSru.

По состоянию на 05:00 по московскому времени пятницы в США с начала пандемии коронавируса насчитывалось 2 735 554 инфицированных, скончалось 128 684 человека, излечились более 780 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Нынешний же рост числа заболевших побудил власти 13 штатов приостановить возобновление работы предприятий. Еще шесть штатов отказались от этих планов и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми.

Если еще две недели назад сообщалось о 22 тысячах случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тысяч. Как заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, при отсутствии эффективных мер по сдерживанию распространения инфекции ежедневный рост числа инфицированных в стране может достичь 100 тысяч. Его слова приводит ТАСС.