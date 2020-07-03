Эстония подвергла КНР критике за нарушение прав человека

Как отмечается в заявлении, Закон о безопасности Гонконга подрывает действовавший до сего времени принцип «одно государство, две системы» и крайне негативно скажется на защите прав человека жителей Гонконга.

Одновременно Эстония вместе с другими странами выразила озабоченность по поводу положения уйгуров и призвала власти Китая обеспечить высокопоставленному уполномоченному ООН по правам человека доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Авторы обращения призвали также уполномоченного представлять регулярные отчеты о положении с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, чтобы защитить права и свободы, вытекающие из международного права.

К заявлению присоединились в общей сложности 28 стран, из них 15 являются членами Европейского Союза — Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Швеция.