Кремль: причин для беспокойства по поводу уровня радиации на Балтике нет

В Кремле не видят повода для беспокойства в связи с появившимися в зарубежных СМИ сообщениями о повышении уровня радиации в трех странах Балтии, источник которого якобы мог находиться на западе России.
"Были соответствующие заявления МАГАТЭ о том, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозы для человеческого здоровья, для населения. И второе - могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
За ответом на вопрос, фиксировалось ли такое повышение в РФ, как и в странах Европы, представитель Кремля отправил к специалистам.
Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли у Кремля поводы для беспокойства в связи с этой информацией. "Нет", - сказал пресс-секретарь президента.
На прошлой неделе о превышении уровня радиоактивных веществ сообщалось в трех странах региона Балтийского моря. Йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.
По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источником заражения может быть запад России, причиной - повреждение реактора или топливного элемента на АЭС, атомном ледоколе или подводной лодке.
По данным мониторинговых ведомств трех стран, выявленные уровни незначительны и не представляют опасности для граждан.
Данные о превышении уровня радиоактивных веществ на территории России в июне отсутствуют.
Ранее "Росэнергоатом" сообщал, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений. "Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано", - говорилось в сообщении департамента коммуникаций концерна.