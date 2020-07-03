Кремль: причин для беспокойства по поводу уровня радиации на Балтике нет

"Были соответствующие заявления МАГАТЭ о том, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозы для человеческого здоровья, для населения. И второе - могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За ответом на вопрос, фиксировалось ли такое повышение в РФ, как и в странах Европы, представитель Кремля отправил к специалистам.

Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли у Кремля поводы для беспокойства в связи с этой информацией. "Нет", - сказал пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе о превышении уровня радиоактивных веществ сообщалось в трех странах региона Балтийского моря. Йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источником заражения может быть запад России, причиной - повреждение реактора или топливного элемента на АЭС, атомном ледоколе или подводной лодке.

По данным мониторинговых ведомств трех стран, выявленные уровни незначительны и не представляют опасности для граждан.

Данные о превышении уровня радиоактивных веществ на территории России в июне отсутствуют.