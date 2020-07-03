2 июля, 2020. Москва, Россия. ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

После окончания всероссийского голосования по Конституции независимый аналитик Сергей Шпилькин обнародовал графики, которые счел доказательством фальсификации 22 млн голосов на "референдуме". Русская служба Би-би-си разбиралась в том, как можно интерпретировать схемы эксперта, и что думают о них в Центризбиркоме.

Выпускник физфака МГУ и независимый аналитик Сергей Шпилькин каждые выборы рисует графики на основе данных ЦИК в поисках аномалий. На его графики нередко опираются независимые исследователи выборов и политологи. Впервые он проанализировал данные выборов в 2007 году и опубликовал анализ в своем ЖЖ. В 2012 году Шпилькин получил за свою работу премию "Политпросвет".

Не обошел своим вниманием Шпилькин и нынешнее всероссийское голосование о поправках в Конституцию.

Как графики иллюстрируют аномалии в голосовании? Как читать эти графики?

Согласно гипотезе Шпилькина, если бы голосование шло без принуждения и фальсификаций, то разрыв между голосами "да" и "нет" не зависел бы от явки. Но графики, построенные по данным ГАС "Выборы", показывают, что по мере увеличения явки голоса "да" растут непропорционально голосам против поправок.

ФОТО: Kuvatõmmis/ BBC

"Голоса, отданные в левом кластере графика (то есть при низкой явке - Ред.) - отданы свободно. А дальше мы видим две вещи: с ростом явки выше 60% начинает расти доля голосов только за "Да", и второе - видим, что на распределении голосов и явок начинаются аномалии: зубцы. То есть, слишком много участков с "красивой" явкой", - объяснил Шпилькин в разговоре с Би-би-си.

Это позволяет ему высчитать "аномальные" голоса.

"Мы масштабируем голоса "нет" так, чтобы они совпали с голосами "да" на низкой явке. Оставшаяся разность дает количество аномальных голосов "да" - точно в предположении, что они все достигнуты вбросами, и оценочно - если присутствует еще переписывание голосов", - говорит ученый.

ФОТО: Kuvatõmmis/BBC

ФОТО: Kuvatõmmis/BBC

С гипотезой Шпилькина можно спорить - иногда она может давать осечки, говорит Би-би-си сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин.

"Чем меньше количество изучаемых комиссий, тем меньше выполняется гипотеза Шпилькина. Нельзя надеяться, что по его графикам можно делать выводы по Ямало-Ненецкому округу", - объясняет Бузин.

В ЯНАО всего 500 тысяч жителей. Другое дело, когда речь о всей России или многомиллионной Москве, пояснил эксперт.

"В однородных сообществах эта гипотеза хорошо подтверждается: в Польше, Франции. А в Чикаго, например, не подтверждается, потому что там очень разнородный коллектив. Но и у нас сильно разнородная страна: у нас Кавказ сильно отличается от Черноземья. Поэтому гипотеза Шпилькина дает отклонения. Но в целом на его оценки можно опираться", - подытоживает Бузин.

Почему Шпилькин считает, что голоса с низкой явкой - честные?

Любые вмешательства в голосование приводят, прежде всего, к увеличению количества бюллетеней в урнах - то есть, явки. Множествосвидетельств говорит о том, что на этом голосовании явку пытались повысить искусственно: например, с помощью принуждения к голосованию.

"Есть как будто два режима функционирования участков: с явкой 30% и с явкой 70%", - замечает Шпилькин. Явка в 30% похожа на настоящую, какая бывает в России на выборах без очевидных фальсификаций, а вот 70% - внушает подозрение.

Аналитик констатирует, что графики "за" и "против" начинают расходиться на явке 50-55%.

Почему кривые в графиках разных регионов отличаются? Что такое "двугорбая Россия" и "пила Чурова"?

Выражение "пила Чурова" стало мемом после думских выборов 2011 года, когда фальсификации дали начало массовым "болотным" протестам. Тогда график вместо плавного колокола демонстрировал множество небольших пиков, которые стремились к целым, круглым числам: это следствие "дорисовывания" голосов за нужного кандидата. Людям свойственно выбирать целые, красивые числа, когда данные берут "из головы", а не подсчитывают реальные цифры.

Термин "двугорбая Россия" придумал сам Шпилькин - во время выборов в Думу 2016 года. Тогда его график выглядел как два горба, а не один, напоминающий колокол кривой Гаусса - нормального распределения. Первый горб - честно подсчитанное голосование, второй, равный ему - натянутая явка, уверен Шпилькин.

На общероссийском графике голосования по поправкам тоже получилось два горба.

"На выборах вообще и на этом голосовании в особенности регионы ведут себя очень по-разному, причем обычно можно предсказать, кто как, - рассказывает Шпилькин. - Например, в Свердловской области фальсификации на федеральных выборах не практикуются никогда, а в Брянской или Кемеровской без них никогда не обходится. Плюс в этот раз за счет длительного досрочного голосования было много разных вариантов для манипуляций.

В результате где-то изобразили правдоподобный колокол на неправдоподобном месте (Волгоградская область), где-то просто нарисовали числа побольше (Кабардино-Балкария), где-то честно считали в областном центре и фальсифицировали за его пределами (Ульяновская область). "Пила Чурова" на целых числах лучше всего проявляется на уровне всей страны, когда проступает общая тенденция".

Являются ли аномалии в графиках доказательством фальсификации?

"Доказательством в судебном смысле - нет, важным аргументом в пользу - да", - считает Шпилькин.

График не может показать, какими именно способами достигаются такие аномальные цифры. В статистике невозможно отличить вброс от приписки. Принуждение к голосованию без контроля результата теоретически можно было бы увидеть как расширение распределения без измерения соотношения голосов за и против, но здесь оно особенно не заметно, считает аналитик.

"Такого ужаса в целом по России, пожалуй, не было никогда, - резюмирует Шпилькин. - Но у нас никогда не было и такого голосования - в течение недели, с таким уровнем административного принуждения".

Согласно графикам Шпилькина, 22 миллиона голосов за поправки - "аномальные".

Почему ЦИК не верит в графики Шпилькина и как объясняет аномалии в распределении явки

"Я предложу господину математику поучаствовать однажды в большой избирательной кампании, например, в депутаты областной думы, - прокомментировал Би-би-си зампредседателя ЦИК Николай Булаев. - И после этого я попробую нарисовать кривую Гаусса по голосованию. После того как у него появится собственный опыт, я готов буду с ним это обсудить".

"Я участвую в выборах с 1978 года. Там никаких кривых Гаусса и в помине нет, - продолжил Булаев. - Редко кто из математиков участвовал хоть в каких-нибудь выборах. Они пытаются применить математику к тому, к чему математика неприменима".

"Нормального распределения в строгом математическом смысле (гауссова) не должно и не может быть, - объясняет Шпилькин. - Но колоколообразная форма распределения является в некотором смысле естественной для величины, которая определяется воздействием множества случайных разнонаправленных факторов - как явка на конкретном участке".

Аномалии в цифрах представители избиркомов раньше объясняли простыми совпадениями.

В 2016 году в Саратове председатель местного избиркома Павел Точилкин именно так прокомментировал факт, что на сотне участков "Единая Россия" получила результат, округляемый до 62,2%. Тогда в Думу от Саратовской области баллотировался в то время первый замруководителя администрации президента и нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2008 году ЦИК выпустила на своем сайте исследование. Ссылаясь на публикации Сергея Шпилькина и Андрея Бузина, тогдашний глава комиссии Чуров и его коллеги спорят с идеей, что несоответствие данных выборов кривой стандартного распределения означает фальсификации.

"Такой вывод можно было бы сделать, если бы мы имели дело с однородным массивом, как избирателей, так и УИК, которые, подчиняясь некоему случайному процессу, участвовали в выборах, - сказано в статье. - Однако это не совсем так. Во-первых, сам процесс выборов отнюдь не случаен, т.к. слишком много факторов на него влияет, а во-вторых, сам массив, как избирателей, так и УИК отнюдь не однороден".

Авторы предлагают разделить избирателей по категориям: пола, возраста, благосостояния, места проживания, учесть влияние партий, СМИ и возможность административного ресурса в каждом регионе, а затем нарисовать свой график для каждого подмножества.

Правда, эту публикацию можно найти только через веб-архив, на сайте ЦИК она недоступна. В веб-архиве же не сохранились изображения - те самые графики, которыми эксперты ЦИК опровергали выводы независимых наблюдателей.