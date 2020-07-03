Финские СМИ: представляет ли угрозу Rally Estonia для этапа ЧМ в Ювяскюля?

Месяц назад стало известно об отмене этапа чемпионата мира по авторалли в Финляндии. Вчера появилась информация, что впервые этап WRC пройдет в Эстонии. В связи с подобным стечением обстоятельств финские СМИ задались вопросом: будут ли в будущем раллийные автомобили гонять по дорогам Южной Эстонии вместо Ювяскюля, пишет Postimees.
Работающая в городской управе Ювяскюля Хели Лейнонкоски сообщила финскому телерадиовещанию, что проведение этапа ЧМ в Эстонии на их будущее никак не повлияет. «Если говорить о последних 10 годах Ралли Финляндии, то я не вижу причин для беспокойства», - сказала она.
Отвечающая за организацию Ралли Финляндии компания AKK Sports имеет действующий договор с промоутерами WRC до 2023 года. «Мы убеждены, что стороны будут придерживаться условий договора, и в следующие три года ралли пройдет в Ювяскюля. Конечно, невозможно всего предвидеть, поэтому мы не знаем, что будет после истечения сроков нынешнего договора», - добавила Лейнонкоски.
По сообщению Yle, проводимое в Ювяскюля Ралли Финляндии ежегодно приносит региону около 15 млн евро. По количеству зрителей авторалли является самым популярным видом спорта у северных соседей.
Если бюджет Ралли Эстонии составит около 3,5 млн евро, то финны в следующем году потратят примерно на миллион больше. Власти Ювяскюля выделят на проведение гонок 10 процентов от бюджета соревнований, то есть 450 000 евро.