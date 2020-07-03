Финские СМИ: представляет ли угрозу Rally Estonia для этапа ЧМ в Ювяскюля?

Работающая в городской управе Ювяскюля Хели Лейнонкоски сообщила финскому телерадиовещанию, что проведение этапа ЧМ в Эстонии на их будущее никак не повлияет. «Если говорить о последних 10 годах Ралли Финляндии, то я не вижу причин для беспокойства», - сказала она.

Отвечающая за организацию Ралли Финляндии компания AKK Sports имеет действующий договор с промоутерами WRC до 2023 года. «Мы убеждены, что стороны будут придерживаться условий договора, и в следующие три года ралли пройдет в Ювяскюля. Конечно, невозможно всего предвидеть, поэтому мы не знаем, что будет после истечения сроков нынешнего договора», - добавила Лейнонкоски.

По сообщению Yle, проводимое в Ювяскюля Ралли Финляндии ежегодно приносит региону около 15 млн евро. По количеству зрителей авторалли является самым популярным видом спорта у северных соседей.