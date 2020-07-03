Правительство обсудит возможность строительства в Эстонии АЭС

Согласно наиболее оптимистичному сценарию, первая в Эстонии атомная электростанция может заработать не раньше 2035 года, выясняется из меморандума Министерства окружающей среды, который правительство обсудит этим летом.
Согласно меморандуму, также следует выяснить мнение общественности об использовании ядерной энергии, чтобы избежать проблем, возможных из-за плохой коммуникации. Министр Рене Кокк уверен, что стоит подумать и о проведении референдума по этому вопросу, пишет rus.err.ee.
В интервью ERR Кокк сказал, что решение об использовании ядерной энергии имеет большое и важное для общественности, поэтому люди должны иметь право голоса при его принятии.
"Но то, будет ли участие общественности принимать форму референдума или какую-либо другую форму, определится в процессе анализа", - сказал Рене Кокк.