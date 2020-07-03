Правительство обсудит возможность строительства в Эстонии АЭС

Согласно меморандуму, также следует выяснить мнение общественности об использовании ядерной энергии, чтобы избежать проблем, возможных из-за плохой коммуникации. Министр Рене Кокк уверен, что стоит подумать и о проведении референдума по этому вопросу, пишет rus.err.ee.

В интервью ERR Кокк сказал, что решение об использовании ядерной энергии имеет большое и важное для общественности, поэтому люди должны иметь право голоса при его принятии.