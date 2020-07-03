Из-за зарплат в конвертах госбюджет не получил 130 миллионов евро

Как передала BNS пресс-служба института, из проведенного EKI исследования выяснилось, что в прошлом году зарплату в конверте получали от 5 до 8 процентов работников, то есть, почти столько же, сколько и годом ранее. В то же время, предполагаемая сумма недополученного дохода от налогов все же выросла, поскольку трудоустроенных в Эстонии в 2019 году было больше и уровень зарплат вырос.

Исходя из средней зарплаты предполагаемая потеря дохода состояла из неполученных выплат по социальному налогу в размере 98 млн евро и по подоходному налогу с частного лица в размере 58 млн евро.

Если предпочесть, что получающие зарплату в конвертах могли в общем случае получать арифметически меньшую медианную от средней зарплаты, то суммарная потеря от недополученных налогов могла оказаться несколько меньшей, то есть, в среднем 127 млн евро.

В сравнении с более длительным периодом, выплата зарплат в конвертах пережила тенденцию к снижению, она была более редким явлением, чем в период с 2009 по 2017 годы, не говоря о начале 2000 годов, когда зарплату в конвертах получали 15-16 процентов работников.

Почти три четверти получавших зарплату в конвертах получали ее частично или полностью наличными. В 77% случаев скрытую зарплату получали в дополнение к легальной зарплате. Легальная зарплата в общем случае составляла в таких случаях большую часть заработка, а зарплата в конвертах — дополнительный доход.

Предприниматели с небольшим доходом не изменили свое позитивное отношение к зарплате в конвертах, почти 20% из них считали зарплату в конвертах приемлемой, что, по оценке EKI, указывает на то, что экономические трудности могут повлиять на поведение людей. Экономическая ситуация оказывает влияние и на законопослушность предприятий — в прежние годы в условиях подъема экономики она росла.